Віткофф або занадто зачарований російською пропагандою, або цілком свідомо бреше та спотворює реальність

Спеціальний посланник президента США Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який обожнює поширювати російську пропаганду, зробив дуже скандальну заяву про тимчасово окуповані росіянами території України. Він сказав, що Росії, мовляв, потрібно тільки п'ять українських регіонів – Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області – та заявив, що більшість людей там нібито проголосувала за перебування "під російським правлінням.

Про це спецпредставник Трампа заявив в інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Зазначимо, що Віткофф відповідає за Близький Схід тільки юридично – насправді він працює в першу чергу над переговорами з Росією, оскільки спецпредставника Кіта Келлога усунули від переговорів на вимогу Кремля.

"Найбільша проблема в цьому конфлікті — це Донбас, Крим, Луганськ та ще два інші. Це російськомовні регіони, там були референдуми, де переважна більшість людей вказали, що хочуть бути під російським правлінням. Питання в тому, чи світ визнає ці території російськими? Чи зможе Зеленський політично пережити, якщо він це визнає?", – заявив він.

Окрім того, Віткофф заявив, що росіяни, мовляв, не хочуть нападати на Європу. Попри попередження України та плани Кремля, яких той не приховує, Віткофф сказав, що росіянам і Україну буцімто "поглинати" не потрібно.

"100% ні. В першу чергу навіщо їм поглинати Україну? Їм не потрібно поглинати Україну. Росіяни вже мають те, що хочуть. Вони повернули ці п'ять регіонів, у них є Крим, вони отримали те, що хотіли. Навіщо їм щось ще? У РФ є відчуття, що Україна — це вигадана країна. Що вони склеєні з цих регіонів як мозаїка. Це, на мою думку, корінь і причина цієї війни. РФ вважає ці п'ять регіонів своїми по праву з часів Другої світової війни. Як ми вирішимо це, якщо не вирішимо центральну проблему цього конфлікту?", – додав він.

Зазначимо, що Віткофф або занадто зачарований російською пропагандою, або цілком свідомо бреше та спотворює реальність. По-перше, так звані псевдореферендуми, на яких Росія "приєднувала" українські регіони, не визнає весь цивілізований світ. По-друге, відомо те, що ці псевдореферендуми окупанти проводили "під автоматним дулом". По-третє, росіяни цілком контролюють лише Крим, але жоден з інших чотирьох регіонів їм повністю не підконтрольний. Нарешті, останнє: Україна ніколи не визнає ці території російськими – це одна з "червоних ліній" для Києва. Україна ніколи не буде обговорювати питання визнання окупованих територій російськими – навіть якщо її буде примушувати до цього весь світ.

Президент Володимир Зеленський 14 березня під час пресконференції сказав, що на переговорах України та США у Джидді питання територій не було головною темою, але воно активно обговорювалося. За його словами, саме питання територій залишається найскладнішим після питання про припинення вогню. Також відкритою залишається тема про подальшу долю Запорізької атомної електростанції, яка зараз не функціонує.