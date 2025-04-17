Зеленський знову заявив, що Віткофф розповсюджує російські наративи (відео)

Президент жорстко розкритикував

Президент України Володимир Зеленський гостро відреагував на слова спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа про можливе включення українських територій у "мирну угоду".

Під час зустрічі з журналістами 17 квітня український лідер заявив, що вважає такі висловлювання поширенням російських наративів.

"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він – свідомо або несвідомо, я не знаю – розповсюджує російські наративи", – наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція залишається незмінною. За його словами, посланник Трампа не має повноважень обговорювати питання українських територій.

"Тому взагалі не розумію, про що він говорить. Ми все це чули як брєд пана Путіна. Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюсь", – додав глава держави.

Нещодавно спеціальний посланник чинного президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News зазначив, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій". Втім, він не пояснив, які саме території він має на увазі.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Китай постачає зброю Росії для війни проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.