Більше не в Саудівській Аравії? Де головний переговорник Кремля зустрінеться з Віткоффом

Із соратника Путіна США зняли санкції, щоб він зміг відвідати Білий дім

У середу, 2 квітня, відбудеться зустріч радника президента РФ Кирила Дмитрієва зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Для цього переговорник Путіна вирушить до Вашингтона.

Про це повідомила кореспондентка CBS News Сара Кук із посиланням на кілька джерел. Зустріч відбудеться у Білому домі.

"Стів Віткофф зустрінеться сьогодні в Білому домі зі старшим російським переговорником Кирилом Дмитрієвим, підтвердили мені 2 джерела і Камілла Шик (продюсер відомства закордонних справ та Держдепартаменту – ред.)", – написала Кук.

Також вона зазначила, що Міністерство фінансів тимчасово зняло санкції із Дмитрієва. Це була необхідна умова видачі перемовнику візи для приїзду до США.

Хто такий Кирило Дмитрієв

Кирило Олександрович Дмитрієв — російський фінансист, який народився в Києві (1975), але здобув освіту в США. Він закінчив Стенфордський університет з відзнакою, а також здобув ступінь у Гарвардській бізнес-школі. До кар’єри у Росії працював у міжнародних інвестиційних компаніях, зокрема, в Україні.

2011 року очолив РФПІ, керував інвестиційними проєктами Росії за кордоном. Дмитрієв тісно пов’язаний з Володимиром Путіним і свого часу навіть розглядався як потенційний кандидат на посаду міністра закордонних справ РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив під санкції Великобританії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Донедавна Дмитрієв обіймав посаду гендиректора Російського фонду прямих інвестицій. І хоча він зберігає за собою цю роботу, головним напрямом для нього зараз стала дипломатія. Зокрема, співробітництво та розвиток відносин із країнами як Глобального Півдня, так і Заходу. Серед них, звісно, і США.

Дмитрієв брав участь у переговорах між російською та американською делегаціями в Ер-Ріяді, які відбулися 18 лютого 2025 року. Про призначення Дмитрієва на посаду радника президента РФ повідомляли офіційні російські ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав, що Дмитрієв може бути пов’язаний із незавершеним будівництвом котеджного містечка "Олімпік Парк", розташованого за 19 км від Києва. Будівництво розпочалося у 2008 році, але згодом проєкт було заморожено.