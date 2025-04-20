Хватило одной фразы: как любитель России Виткофф сумел сорвать попытку США наладить отношения с Европой

Бывший нью-йоркский застройщик не очень компетентен в реальной дипломатии

Специальный представитель президента США Дональда Трампа "по Ближнему Востоку", застройщик Стив Виткофф, занимающийся переговорами с Россией и очень любящий российские нарративы, сорвал попытку наладить отношения Вашингтона с европейскими странами. Администрации Трампа не удалось повлиять на Европу ни таможенной политикой, ни угрозами и "лекциями" по поводу свободы слова – поэтому наладить отношения поручили именно Виткоффу.

Однако, как пишет издание The Times, Уиткофф успешно провалил задачу. Он допустил ошибку, которая может стоить США и Европе хороших отношений в будущем.

Ошибка Виткоффа заключалась в том, что во время визита в Париж он назвал Елисейский дворец, резиденцию президента Франции, прекрасным. Но вслед за этим не придумал ничего лучшего, чем сравнить Елисейский дворец с резиденцией Трампа, причем не в пользу первого.

"Это действительно выглядит как клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго", — сказал он.

Заявление Виткоффа, пишет издание, шокировало европейцев; французы, например, почти не скрывали того, что недовольны и оскорблены. Дипломаты ЕС были, мягко говоря, удивлены тем, что Виткофф сравнил вопиющий флоридский вульгарный шик Мар-а-Лаго с неоклассическим дворцом, построенным раньше, чем Соединенные Штаты вообще появились на карте мира.

Напомним, недавно Виткофф попал в громкий скандал, поскольку после встречи с представителем Кремля озвучил президенту США Дональду Трампу странное предложение. Он призвал его поддержать "право собственности" России на четыре украинских области. После этого Виткоффа остро раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что у посланника Трампа нет полномочий обсуждать вопросы украинских территорий.

"Все территории принадлежат унитарному государству Украины. Поэтому опять же – о территориях нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии – признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские. Представитель Трампа Виткофф обсуждает вопрос вне своей компетенции", — сказал Зеленский.