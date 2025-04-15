США зроблять, як хоче Путін? Віткофф розкрив нові деталі зустрічі в Росії

Говорили не тільки про територіальні поступки

США та Росія "досягли розуміння" в питанні мирної угоди щодо України після зустрічі спецпредставника Штатів Стіва Віткоффа та очільника РФ Володимира Путіна. Ця угода включатиме питання "п'яти областей".

Про це розповів Віткофф в етері Fox News. За його словами, нібито Путін прагне миру в Україні, тому розмова велась не тільки про припинення вогню.

"Це була змістовна зустріч. І до її завершення ми, нарешті, дійшли розуміння. Запит Путіна — досягти постійного миру. Так що це вже не просто припинення вогню", — сказав спецпредставник США.

Він наголосив, що у мирну угоду входять "п'ять спірних територій", ймовірніше йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Під час зустрічі з Путіним Віткофф обговорив і протоколи безпеки, НАТО, п'яту статтю Альянсу. Тобто підіймались усі питання, які Росія багато разів висувала Україні як "умови миру".

"Це дуже складна ситуація. Йдеться про дійсно проблемні речі між двома країнами. Але, гадаю, ми можемо перебувати на порозі чогось справді важливого для світу загалом", — наголосив Віткофф.

Додамо, що розмова Віткоффа з Путіним тривала приблизно 4,5 години. Їх зустріч відбулась 11 квітня у Санкт-Петербурзі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спецпосланник Трампа та посол Путіна Кирило Дмитрієв зустрілися у Вашингтоні.