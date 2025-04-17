У Парижі обговорюється загальне перемир’я: нардеп розповів, коли його можуть оголосити

У четвер, 17 квітня, народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що зараз обговорюється можливість припинення воєнних дій між Росією та Україною із конкретною датою. Це відбувається у Парижі, де зараз перебуває українська делегація на чолі з главою Офісу президентом Борисом Єрмаком.

Гончаренко опублікував коротке повідомлення у своєму Telegram-каналі.

"У Парижі обговорюють можливість оголошення загального перемир’я 20 квітня", — написав він.

Нагадаємо, українська делегація прибула до Парижа у складі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умерова для участі у зустрічі Коаліції охочих, що проходила у Єлисейському палаці.

Представники України обговорили з колегами із Великобританії, Німеччини та Франції припинення вогню та гарантії безпеки.

Крім того, у Парижі в української делегації запланована зустріч з американськими колегами – державним секретарем США Марком Рубіо та посланцем американського президента Стівом Уіткоффом. Це перші переговори на такому рівні між західними союзниками та новою адміністрацією Білого дому з лютого.

Напередодні мирних переговорів у Парижі, де мають пройти консультації з представниками США, президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою заявою щодо Росії, закликавши міжнародну спільноту посилити тиск на неї.

Також він розкритикував Віткоффа, звинувативши його в поширенні російських наративів свідомо чи несвідомо.

Водночас, під час брифінгу він сказав, що Україна готова до безумовного припинення вогню.

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