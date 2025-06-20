Мав бути про Путіна, а став про Трампа: у США розкрили несподівану деталь про саміт НАТО

Ключове питання: чи "кинуть" США європейців?

Планувалося, що саміт НАТО у Гаазі буде сфокусований на загрозі для Заходу з боку Росії. Але наразі головна мета союзників — зрозуміти, наскільки серйозною залишається відданість США Альянсу, враховуючи політику Дональда Трампа.

Таку думку під час пресбрифінгу, на якому була присутня кореспондентка "Телеграфу", висловив Макс Берґманн — директор Програми з питань Європи, Росії та Євразії у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Вашингтон.

"На мою думку, в адміністрації Трампа немає єдиної думки щодо того, як вона ставиться до НАТО", — сказав експерт.

Так, поки глава Пентагону Піт Гегсет говорить про перерозподіл тягаря фінансової відповідальності між союзниками, Державний секретар Марко Рубіо сигналізує: хоч риторика США й стала дещо жорсткішою, Вашингтон залишається вірними Альянсу. Натомість третій табір в особі, до прикладу, віцепрезидента Джей Ді Венса в деякому сенсі вороже налаштований і до НАТО, і до європейських союзників.

"Гадаю, варто пам’ятати, що цей саміт спочатку мав бути про Росію та загрозу, яку вона становить. Але цю тему применшили, оскільки вважали такою, що може суперечити позиції Сполучених Штатів", — зазначив Берґманн.

При цьому 2022 року під час саміту в Мадриді, який відбувся одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, НАТО оголосило нову стратегічну концепцію, яка повертала Альянс до мислення Холодної війни та визнавала Москву головною стратегічною загрозою.

"На мій погляд, європейці дуже уважно спостерігають за тим, як США поводяться щодо України. Це свого роду лакмусовий папірець нашої відданості. І якщо постає питання, що Трамп може "вийти" раніше, що це означатиме?

Насправді, найгірший можливий сценарій — це розмитий результат, коли немає ясності: США ніби й залишаються [з союзниками], але політична відданість щодо того, чи ми насправді розгорнемо війська і будемо воювати з росіянами, якщо вони перетнуть кордон в Естонії або інших раїнах Балтії, ставиться під сумнів. А дипломати в той же час продовжують говорити якісь позитивні речі.

Виникає така собі розмита ситуація, коли ми ніби й "у грі", але водночас і ні. І тому європейці насправді не вживають заходів, щоб заповнити цю прогалину. І я думаю, що це призводить до ширшої проблеми про те, хто замінить Сполучені Штати" — розмірковує американський експерт.

На його думку, замінити Америку поки що не здатна жодна велика європейська держава.

"Попри гучну риторику, збройні сили Великої Британії — це вже не те, що було раніше. Велика Британія не має військового потенціалу, і жодна європейська країна зараз не має військового потенціалу, щоб замінити США.

Єдина можливість полягає в тому, що інвестиції Німеччини в армію справді перетворять її знову на справжню бойову силу. Але досить дивовижно, як багато грошей німці зараз витрачають — і як мало можуть показати [в результаті]. Вони, по суті, спроєктували свою армію так, щоб вона була не надто ефективною, якщо висловитися прямо.

І тут потрібні глибокі зміни. Тож постає ще ширше питання: чи можуть європейці діяти спільно саме як європейці? Бо, в принципі, тих обсягів витрат, які вони вже зараз мають, достатньо, щоб стримати Росію, але ці гроші витрачаються фрагментовано та непослідовно.

Але зараз бачимо й інший підхід. З одного боку — НАТО, орієнтоване на інтереси країн-членів, з іншого — підхід ЄС, який полягає в спробі змусити європейські держави співпрацювати

І між цими підходами існує напруга: між міністерствами оборони, між чиновниками НАТО, між Сполученими Штатами і європейцями. Усе це було свого роду другорядним питанням, коли Сполучені Штати були повністю залучені, тому що це була дуже вигідна угода для всіх. США забезпечували безпеку Європи, надавали сили для ефективного захисту Європи, а європейці слідували за нами і в основному робили те, що ми хотіли в галузі зовнішньої політики.

І так, ми хотіли, щоб європейці витрачали більше [на оборону], але в кінцевому підсумку це був союз, побудований навколо нас. І тому питання полягає в тому, чи може цей союз існувати без нас? І я думаю, що це справді відкрите питання", — наголосив Макс Берґманн.

На думку експерта, після саміту в Гаазі виникає реальне питання щодо того, наскільки США віддані спільній справі. І більшість європейських країн будуть шукати ознаки того, що Трамп дійсно відданий НАТО.

"Чесно кажучи, я не впевнений, що вони отримають такі сигнали", — додав Берґманн.