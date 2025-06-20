Должен был быть о Путине, а стал о Трампе: в США раскрыли неожиданную деталь о саммите НАТО

Ключевой вопрос: "кинут" ли США европейцев?

Планировалось, что саммит НАТО в Гааге будет сфокусирован на угрозе Запада со стороны России. Но сейчас главная цель союзников — понять, насколько серьезной остается преданность США Альянсу, учитывая политику Дональда Трампа.

Такое мнение во время пресс-брифинга, на котором присутствовала корреспондентка "Телеграфа", высказал Макс Бергманн — директор Программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), Вашингтон.

"По моему мнению, у администрации Трампа нет единого мнения относительно того, как оно относится к НАТО", — сказал эксперт.

Так, пока глава Пентагона Пит Хегсет говорит о перераспределении бремени финансовой ответственности между союзниками, Государственный секретарь Марко Рубио сигнализирует: хотя риторика США и ужесточилась, Вашингтон остается верен Альянсу. А третий лагерь в лице, например, вице-президента Джей Ди Венса в некотором смысле враждебно настроен и к НАТО, и к европейским союзникам.

"Думаю, стоит помнить, что этот саммит сначала должен был быть о России и угрозе, которую она представляет. Но эту тему приуменьшили, поскольку считали противоречащей позиции Соединенных Штатов", — отметил Бергманн.

При этом в 2022 году на саммите в Мадриде, который состоялся сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, НАТО объявило новую стратегическую концепцию, которая возвращала Альянс к мышлению Холодной войны и признавала Москву главной стратегической угрозой.

"На мой взгляд, европейцы очень внимательно наблюдают за тем, как США ведут себя по отношению к Украине. Это своего рода лакмусовая бумажка нашей преданности. И если возникает вопрос, что Трамп может "выйти" раньше, что это будет означать?"

На самом деле, худший возможный сценарий — это размытый результат, когда нет ясности: США вроде и остаются [с союзниками], но политическая преданность относительно того, развернем ли мы войска и будем ли воевать с россиянами, если они пересекут границу в Эстонии или других районах Балтии, ставится под сомнение. А дипломаты в то же время продолжают говорить какие-нибудь положительные вещи.

Возникает такая размытая ситуация, когда мы вроде и "в игре", но одновременно и нет. И поэтому европейцы на самом деле не принимают меры, чтобы восполнить этот пробел. И я думаю, что это приводит к более широкой проблеме о том, кто заменит Соединенные Штаты», — рассуждает американский эксперт.

По его мнению, заменить Америку пока не способно ни одно крупное европейское государство.

"Несмотря на громкую риторику, вооруженные силы Великобритании — это уже не то, что было раньше. Великобритания не имеет военного потенциала, и ни у одной европейской страны сейчас нет военного потенциала, чтобы заменить США.

Единственная возможность заключается в том, что инвестиции Германии в армию действительно превратят ее снова в настоящую боевую силу. Но довольно удивительно, как много денег немцы сейчас тратят и как мало могут показать [в результате]. Они по сути спроектировали свою армию так, чтобы она была не слишком эффективной, если выразиться прямо.

И здесь нужны глубокие перемены. Поэтому возникает еще более широкий вопрос: могут ли европейцы действовать вместе именно как европейцы? Ибо, в принципе, тех объемов затрат, которые они уже сейчас имеют, достаточно, чтобы сдержать Россию, но эти деньги тратятся фрагментированно и непоследовательно.

Но сейчас мы видим и другой подход. С одной стороны – НАТО, ориентированное на интересы стран-членов, с другой – подход ЕС, заключающийся в попытке заставить европейские государства сотрудничать.

И между этими подходами существует напряжение: между министерствами обороны, между чиновниками НАТО, между Соединенными Штатами и европейцами. Все это было своего рода второстепенным вопросом, когда Соединенные Штаты были полностью вовлечены, потому что это была очень выгодная сделка для всех. США обеспечивали безопасность Европы, предоставляли силы для эффективной защиты Европы, а европейцы следовали за нами и в основном делали то, что мы хотели в области внешней политики.

И да, мы хотели, чтобы европейцы тратили больше [на оборону], но в конечном счете это был союз, построенный вокруг нас. И потому вопрос состоит в том, может ли этот союз существовать без нас? И я думаю, что это действительно открытый вопрос», — подчеркнул Макс Бергманн.

По мнению эксперта, после саммита в Гааге возникает реальный вопрос о том, насколько США преданы общему делу. И большинство европейских стран будут искать признаки того, что Трамп действительно предан НАТО.

"Честно говоря, я не уверен, что они получат такие сигналы", — добавил Бергманн.