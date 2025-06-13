Чи втомилися жителі США та Європи від підтримки України? Результати свіжого опитування

Думки американців щодо українського питання розділилися.

Розташований у Нью-Йорку Інститут глобальних справ (IGA) опитав респондентів у США, Великій Британії, Німеччині та Франції щодо їхнього бачення загроз національній безпеці, геополітичних викликів і пріоритетів у дипломатії.

Що жителі цих держав думають про допомогу Україні та умови закінчення війни — далі в матеріалі "Телеграфу".

Так, більшість опитаних американців і жителів Західної Європи підтримують, аби країни-члени НАТО наполягали на припиненні війни в Україні. За останній рік рівень підтримки цього зріс на сім відсоткових пунктів у Німеччині (з 62% до 69%) та на п’ять пунктів — у Великій Британії (з 70% до 75%). У Франції статистично значущих змін у підтримці не відбулося: близько двох третин опитаних французів підтримують ідею досягнення переговорного врегулювання (66%).

Найчастіше названою причиною для такого погляду є трагічні людські жертви у війні. У США та Великій Британії кожен третій вважає, що досягнення мирної угоди слід пріоритетизувати, поки Україна ще зберігає важелі впливу.

Для німців другою за популярністю була причина, що Захід не має достатніх виробничих потужностей, щоб одночасно захищатися та постачати ресурси для українського фронту — її обрали 22% опитаних. Французи ж були більш розділені у своїх поглядах: майже стільки ж (18%) вважають, що НАТО має просувати врегулювання через обмеженість своїх виробничих ресурсів, скільки й тих, хто вважає, що переговори варто залишити виключно на розсуд України.

Американці мають більш чітку позицію щодо компромісів у питанні допомоги Україні. Майже половина — більше, ніж у трьох європейських країнах — вважає, що США слід зменшити витрати на Україну і зосередитися на внутрішніх пріоритетах. У Великій Британії, Німеччині та Франції багато респондентів займають нейтральну позицію, не погоджуючись і не заперечуючи.

"Американські респонденти частіше за західних європейців як категорично погоджуються, так і категорично не погоджуються з тим, що їхня країна має переорієнтувати увагу й ресурси з війни в Україні на внутрішні проблеми.

Це свідчить про більшу поляризацію серед американців, навіть понад це конкретне питання. Удвічі більше американців погоджуються (49%), ніж не погоджуються (24%), що демонструє більшість прихильників переорієнтації ресурсів від підтримки України. Приблизно чверть американців (26%) не визначилися або не мають однозначної позиції", — йдеться в результатах опитування.

Головним пріоритетом для західних європейців залишається "уникнення ескалації в ширшу регіональну війну", і на відміну від минулого року, це тепер пріоритет і для американців. Тогорічний топпріоритет американців — "уникнення прямої війни між ядерними державами" — цього року став другим за важливістю.

Майже третина респондентів у всіх чотирьох країнах обрали пріоритет "запобігання подальшим стражданням українського народу", при цьому американців, які обрали цю опцію, стало менше майже на п’ять відсоткових пунктів порівняно з минулим роком.

Що стосується можливості розгортання миротворчих сил в Україні, понад половина американців (57%) виступає проти відправлення військ на українську територію — при цьому опозиція серед республіканців значно вища (71%), ніж серед демократів (34%).

Примітно, що так зване покоління Z якраз не проти такої ідеї. 54% опитаних американців віком 18-29 років підтримують відправлення американських миротворців в Україну після досягнення угоди, тоді як серед людей старше 65 років такої підтримки лише 27%.

Водночас підтримка миротворчої місії постає неоднозначною в європейських країнах. Близько половини британців (52%) вважають, що Велика Британія має брати участь у подібній місії, тоді як лише двоє з п’яти французів (43%) і німців (42%) вважають, що їхні країни мають направити миротворчі війська.