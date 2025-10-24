"Хоч чучелом, хоч тушкою": Потураєв розкрив справжню мету вимог Путіна щодо церкви

Потураєв порівняв вимоги глави Кремля щодо російської мови та релігійних організацій

Вимоги президента РФ Володимира Путіна зберегти в Україні російську церкву випливає з його бажання знищити все українське. Це такий спосіб затягнути нашу країну в "руській мир".

Що треба знати:

Потураєв порівняв вимоги щодо збереження церкви та надання державного статусу російській мові

На його думку, це все є способом затягнути Україну в "руській мир"

Нардеп вважає, що обидві вимоги викликані бажанням знищити все українське

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Парламентарій розповів, що до вимоги Путіна щодо збереження діяльності російських православних релігійних організацій в Україні в контексті припинення бойових дій він ставиться так само як і до вимоги дати державний статус російській мові.

"Ясно, що це намагання, як в тому старому анекдоті, хоч тушкою, хоч чучелом, але, затягнути Україну назад в "руській мир". Тут все зрозуміло. Власне, чому вони на нас і напали? Тому що хочуть знищити все українське: мову, культуру, церкву", – пояснив Потураєв.

Нагадаємо, нардеп також пояснив, чому заблокувати можливість завантаження російського контенту на території України фактично не можливо. На його думку, єдина ефективна відповідь — це виробляти більше свого якісного контенту.