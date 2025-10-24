"Хоть чучелом, хоть тушкой": Потураев раскрыл истинную цель требований Путина относительно церкви

Потураев сравнил требования главы Кремля по русскому языку и религиозным организациям

Требования президента РФ Владимира Путина сохранить в Украине русскую церковь, как считает нардеп от "Слуги народа", следует из его желания уничтожить все украинское. По его мнению, это такой способ затащить нашу страну в "русский мир".

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По его мнению, требование статуса государственного для русского языка, как и сохранения русских православных религиозных организаций в Украине, имеет одну причину. Оба эти условия глава Кремля упоминает в контексте прекращения боевых действий.

"Ясно, что это попытки, как в том старом анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом, но затащить Украину обратно в "русский мир". Здесь все понятно. Собственно, почему они на нас и напали? Потому что хотят уничтожить все украинское: язык, культуру, церковь", — объяснил Потураев.

Напомним, нардеп также объяснил, почему заблокировать возможность загрузки российского контента на территории Украины практически невозможно. По его мнению, единственный эффективный ответ – это производить больше своего качественного контента.