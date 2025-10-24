"Один дієвий метод є". Як в Україні можуть обмежити російську музику ще більше

Нардеп Потураєв розповів, що ефективніше за нові законопроєкти

Питання звучання російської музики в Україні стає дедалі гострішим, але повністю заблокувати контент РФ на стрімінгових платформах не можливо. Адже це вирішують не окремі країни чи закони, а самі платформи.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у матеріалі "Чому відео "бусифікації" — фейки, та чи чекати концерт Дорна в Києві? Бліцінтерв’ю з Микитою Потураєвим".

Що треба знати:

В Україні діє заборона на звучання російської музику у публічних місцях тощо

Повністю заборонити російський контент на стримінгових платформах не вийде

Є один дієвий спосіб боротьби з цим

Потураєв пояснює, що заблокувати можливість завантаження російського контенту на території України фактично не можливо. Адже це питання до адміністраторів мережі. Це теж саме, що вимагати блокування певних Telegram-каналів.

"Я чудово розумію людей, які роблять такі звернення, але комп’ютерна архітектура соціальних мереж (а стрімінги це також соціальні платформи, просто з іншим контентом). Все, що відбувається на будь-якій платформі, керується менеджерами цієї платформи. Жодна держава нічого не може зробити з окремими каналами", — каже нардеп.

Він додає, що вирішити це може тільки сама платформа, але схожа проблема є й в інших країнах, і вона залишається не вирішеною. Платформи ведуть себе абсолютно автономно і вважають, що національні закони їм не указ. В Європі зараз велика проблема з тим, що не працює загальноєвропейський закон про цифрові послуги, який і мав регулювати діяльність цих надвеликих платформ.

Потураєв пояснює, що в цьому питанні не проблема прийняти якийсь новий закон, але він не вирішить цього питання. Адже відсутність російської музики в українському просторі буде тоді, коли всі будуть рухатися в одному напрямку.

"Оскільки всі ці платформи це про гроші, великі гроші, то, звичайно, вони будуть розмовляти тільки тоді, коли побачать, що є спільна позиція багатьох країн, сукупні ринки яких складають трильйони доларів. Тоді вони почнуть розмовляти. І ефективна відповідь не в тому, щоб намагатися натиснути на платформи (бо вони не піддаються тиску), а, наприклад в тому, що запропонував президент: виділення 4 мільярдів гривень на програму "1000 годин українського контенту". І там "зашито" все: кіновиробництво, серіали, театральні вистави, музика", — додає нардеп.

За його словами, тут ефективна відповідь — це виробляти більше свого якісного контенту. Витісняти російський контент конкурентними методами.

