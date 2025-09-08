Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний просить скасувати виступ російської співачки Ганни Нетребко у Лондоні

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний засудив виступ російської оперної співачки Ганни Нетребко у Королівському оперному театрі в Лондоні.

Своє обґрунтоване та аргументоване обурення "залізний генерал" висловив у колонці для видання Daily Mail.

Залужний нагадав британцям, що Нетребко була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна у 2012 році, а також підтримує його політику щодо окупації українських територій. За його словами, поява Нетребко на сцені Королівського оперного театру — це "перевірка" Путіним найближчого та найвідданішого союзника Києва, тобто Великобританії.

Ганна Нетребко підтримує політику Путіна та вбивства українців. Фото: Getty Images

Зазначимо, що виступ Ганни Нетребко запланований на четвер, 11 вересня, у Лондоні. Королівський оперний театр сам запросив сопрано на відкриття сезону. Вона має виконати "Тоску" Джакомо Пуччіні у Ковент-Гардені.

Вона була і залишається культурним інструментом, який легітимізує вбивства в Україні. Цього тижня вона вийде на сцену Ковент-Гардена, і люди аплодуватимуть їй, наче вона лише співачка, ніби війни взагалі не існує. Кремль уважно стежить за подібними сигналами. Для них виступ Нетребко у Ковент-Гардені — не просто концерт. Валерій Залужний

Валерій Залужний обурився, що Нетребко запросили виступити у Лондоні

Як пише видання Daily Mail з посиланням на свої джерела, посол України у Великій Британії "неймовірно розчарований" як адміністрацією британського прем’єра Кіра Стармера, так і Королівським оперним театром за те, що вони запросили Нетребко виступити в Лондоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Залужний із дружиною влаштували переполох у театрі Лондона. До чого тут королівська родина.