"Я — Петро Порошенко": журналіст здивував телефонних шахраїв (відео)

Телефонний розіграш навпаки: покепкували з тих, хто дзвонив з обіцянками "виграшу"

Телефонне шахрайство може бути різним. Іноді — це дзвінок з незнайомого номера з обіцянками шалених призів у вигаданих акціях. Один із таких дзвінків отримав працівник "Телеграфа".

За звичною схемою, представниця компанії розповіла, що "номер випадково обрала наша програма для участі в акції від компанії "Імідж-клуб" і начебто отримати можна 380 тисяч гривень, якщо зробити "символічне замовлення" товарів. Але розмова пішла не за сценарієм — співробітник видання жартома представився п’ятим Президентом України — Петром Порошенком.

Його співрозмовниця не одразу збагнула, що відбувається. А після того, як їй назвали ще й дату народження Порошенка, швидко закінчила розмову, сказавши, що "в разі зацікавленості виграшем телефонуйте за номером". Вочевидь, її ситуація насмішила, та викликала розгубленість.

Що відомо про "Імідж-клуб"

"Імідж-клуб" — одна з компаній, які фігурують у розслідуваннях журналістів як частина мережі псевдоакцій. Вони розсилають листівки, телефонують людям, переважно старшого віку, та повідомляють про "величезні виграші". Щоб "отримати" гроші, потрібно купити товари для дому — гелі для прання, кондиціонери чи антисептики — за завищеною у кілька разів ціною. Іноді люди роками віддають їм тисячі гривень в надії отримати приз.

В компанії не приховують — для отримання призів потрібно бути клієнтами компанії, зареєструватись на сайті, а також зробити та оплатити замовлення. Щоб брати участь в акціях — їх потрібно робити постійно. Але результат — не гарантований. Сама ж компанія займається продажем побутової хімії і товарів для краси, щоправда, більша частина їхнього сайту присвячена саме можливостям виграти приз.

Власники подібних схем часто змінюють назви компаній — серед відомих варіацій: "Родинний клуб", "Пошторг", "Prizeme". З цими компаніями навіть намагались судитися, але суд постановив — переможцями вони називають всіх своїх клієнтів. Нагадаємо, для того, щоб перемогти в акції — потрібно в ній брати участь одразу, а не постфактум.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб шахрайства з примарним записом на прийом. Намагаючись з'ясувати, що відбувається, людина переходить за зловмисним посиланням.