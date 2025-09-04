Рус

Не Зеленський та не Залужний. Соціолог пояснив, чому українці чекають на нову людину на майбутніх виборах

Олена Руденко
Зеленський та Залужний можуть програти вибори Новина оновлена 04 вересня 2025, 10:15
Зеленський та Залужний можуть програти вибори. Фото Колаж "Телеграф"

Вибори в Україні зараз не на часі, проте обговорення кандидатів тривають

Вибори в Україні неможливі під час війни. Однак люди обмірковують ймовірних кандидатів і є запит на "нове обличчя".

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив Ігор Гринів, народний депутат п'яти скликань, соціолог і стратег знакових виборчих кампаній. Згідно з опитуванням українців у травні, номер один у президентському рейтингу – не Зеленський і не Залужний. Більшість висловилися на користь невідомого кандидата, відповівши "важко відповісти" на питання щодо фаворита на виборах президента.

У суспільстві є запит на нову людину

У 2016-му році я давав інтерв'ю для "Української правди" Павлу Шеремету, і він в мене запитував те саме – який кульбіт можливий на наступних виборах? Тоді вперше було озвучене прізвище Зеленського як потенційного кандидата. Існував запит на лідерство того, хто не був у політиці, хто відчинить вікна і провітрить від затхлого політичного повітря. З'явилися несистемні політики: Вакарчук, Зеленський, Кличко

Ігор Гринів

Він пояснив, що зараз існує протистояння двох рейтингів – Зеленського і Залужного. Проте відповідь "важко відповісти" свідчить про очікування "в меню" третього прізвища.

Звідки воно має прийти, щоб бути сприйнятим суспільством – я не уявляю. Довіру мають волонтери та військові. Але запит людей – дуже раціональний, тобто це має бути людина, яку більш-менш знають. Кота в мішку за гарну упаковку купувати не будуть. А будуть чітко перевіряти, що в цій упаковці лежить, що людина робила під час війни, які її моральні якості, чи має вона досвід і професіоналізм

Ігор Гринів

Яких якостей чекають від нового кандидата

Він переконаний, що перше, що матиме значення — моральні якості кандидата. Суспільство дуже чутливе до фальші, до несправедливості, пояснив Гринів.

Водночас, якщо виходити з нинішньої ситуації, ніхто не зупинить ідею, час якої настав. І зупинити рейтинг Залужного неможливо. Ні Залужному, ні Зеленському вже не потрібне втручання політтехнологів, вони можуть тільки зіпсувати ситуацію. А добудовувати нема чого ні першому, ні другому

Ігор Гринів

Що може зіпсувати рейтинги Залужного та Зеленського

І Залужному і Зеленському, щоб не знизити свої шанси на майбутніх виборах, зараз головне не припускатися критичних помилок. "Важливо не зашкваритися", окреслив це соціолог.

Водночас оце "важко відповісти", кажучи технологічною мовою, у другому турі переходить в одну сторону. Нинішня влада має високий рівень підтримки, але він впирається у стелю. І якщо у Порошенка вирішальним був його антирейтинг, то в нинішньої влади це не антирейтинг. Скоріше це розчарування. Не "ми ніколи за нього не проголосуємо", а "досить"

Ігор Гринів

Як розповідав "Телеграф", наразі передчасно говорити про вибори в Україні, впевнена голова комітету ВР з питань організації державної влади нардепка Олена Шуляк. Зараз важливо закінчити війну, адже є дві важливі причини, чому не можна проводити вибори до цього.

