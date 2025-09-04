Не Зеленський та не Залужний. Соціолог пояснив, чому українці чекають на нову людину на майбутніх виборах

Вибори в Україні зараз не на часі, проте обговорення кандидатів тривають

Вибори в Україні неможливі під час війни. Однак люди обмірковують ймовірних кандидатів і є запит на "нове обличчя".

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив Ігор Гринів, народний депутат п'яти скликань, соціолог і стратег знакових виборчих кампаній. Згідно з опитуванням українців у травні, номер один у президентському рейтингу – не Зеленський і не Залужний. Більшість висловилися на користь невідомого кандидата, відповівши "важко відповісти" на питання щодо фаворита на виборах президента.

У суспільстві є запит на нову людину

У 2016-му році я давав інтерв'ю для "Української правди" Павлу Шеремету, і він в мене запитував те саме – який кульбіт можливий на наступних виборах? Тоді вперше було озвучене прізвище Зеленського як потенційного кандидата. Існував запит на лідерство того, хто не був у політиці, хто відчинить вікна і провітрить від затхлого політичного повітря. З'явилися несистемні політики: Вакарчук, Зеленський, Кличко Ігор Гринів

Він пояснив, що зараз існує протистояння двох рейтингів – Зеленського і Залужного. Проте відповідь "важко відповісти" свідчить про очікування "в меню" третього прізвища.

Звідки воно має прийти, щоб бути сприйнятим суспільством – я не уявляю. Довіру мають волонтери та військові. Але запит людей – дуже раціональний, тобто це має бути людина, яку більш-менш знають. Кота в мішку за гарну упаковку купувати не будуть. А будуть чітко перевіряти, що в цій упаковці лежить, що людина робила під час війни, які її моральні якості, чи має вона досвід і професіоналізм Ігор Гринів

Яких якостей чекають від нового кандидата

Він переконаний, що перше, що матиме значення — моральні якості кандидата. Суспільство дуже чутливе до фальші, до несправедливості, пояснив Гринів.

Водночас, якщо виходити з нинішньої ситуації, ніхто не зупинить ідею, час якої настав. І зупинити рейтинг Залужного неможливо. Ні Залужному, ні Зеленському вже не потрібне втручання політтехнологів, вони можуть тільки зіпсувати ситуацію. А добудовувати нема чого ні першому, ні другому Ігор Гринів

Що може зіпсувати рейтинги Залужного та Зеленського

І Залужному і Зеленському, щоб не знизити свої шанси на майбутніх виборах, зараз головне не припускатися критичних помилок. "Важливо не зашкваритися", окреслив це соціолог.

Водночас оце "важко відповісти", кажучи технологічною мовою, у другому турі переходить в одну сторону. Нинішня влада має високий рівень підтримки, але він впирається у стелю. І якщо у Порошенка вирішальним був його антирейтинг, то в нинішньої влади це не антирейтинг. Скоріше це розчарування. Не "ми ніколи за нього не проголосуємо", а "досить" Ігор Гринів

Як розповідав "Телеграф", наразі передчасно говорити про вибори в Україні, впевнена голова комітету ВР з питань організації державної влади нардепка Олена Шуляк. Зараз важливо закінчити війну, адже є дві важливі причини, чому не можна проводити вибори до цього.