Знижка до 39% на сири: що зараз вигідно купити в "АТБ"

5 позицій здешевшали

Мережа супермаркетів "АТБ" підготувала приємний сюрприз для всіх шанувальників сирної продукції. На прилавках магазинів стартував новий етап акційних пропозицій.

"Телеграф" розповість, скільки можна зекономити цього тижня на сирах. Покупцям пропонують зниження цін майже до 40%.

Більше про знижки у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня".

Сир "DAS IST Моцарелла" в розсолі (125 г) — ніжний класичний сир став доступнішим на -37% . Його нова ціна становить всього 43,11 грн замість колишніх 68,90 грн.

— ніжний класичний сир став доступнішим на . Його нова ціна становить всього замість колишніх 68,90 грн. Сир "Ryki" ("Едам", "Маасдам", "Цезар") у пластинах (135 г) — чудовий вибір для швидких бутербродів та закусок зі знижкою -32% . Акційна вартість — 59,90 грн (стара ціна — 88,90 грн).

— чудовий вибір для швидких бутербродів та закусок зі знижкою . Акційна вартість — (стара ціна — 88,90 грн). Сир плавлений "L'extra" (вершковий та з ароматом камамберу, 70 г) — рекордсмен цього тижня зі знижкою -39% . Купити його можна всього за 15,57 грн , тоді як звичайна ціна складала 25,70 грн.

— рекордсмен цього тижня зі знижкою . Купити його можна всього за , тоді як звичайна ціна складала 25,70 грн. Сир "Hochland Almette" вершковий (150 г) — легкий сирний сир для сніданків подешевшав на -35% . Нова ціна — 57,87 грн замість 89,90 грн.

— легкий сирний сир для сніданків подешевшав на . Нова ціна — замість 89,90 грн. Сир твердий "Dziugas" (100 г, подрібнений або тертий) — витриманий сир, який ідеально підійде до пасти чи салатів, отримав знижку -30%. Вартість на полицях варіюється від 69,90 до 80,90 грн (залежно від виду).

Акція вже діє в магазинах мережі, тож варто поквапитися, аби встигнути придбати улюблені продукти за вигідними цінами.

Раніше "Телеграф" писав, скільки можна зекономити на ковбасах в "АТБ".