Определяющую роль будет играть не только экономика

Сейчас текущую ситуацию в России вряд ли можно считать предпосылкой к распаду государства, однако возникает вопрос: какой из регионов может первым отколоться, если Москву охватит хаос, и запустит ли это каскадную реакцию.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту (ИИ) Claude AI, чтобы выяснить это. Заметим, что многие политики, в том числе и экс-министр Дмитрий Кулеба, не раз говорили, что Россия рано или поздно перестанет существовать в том виде, как сейчас, и это вопрос времени.

По словам ИИ, сейчас есть три главных аспекта, которые следует понимать:

экономика трещит по швам. Как бы Кремль не пытался создать иллюзию, что все хорошо с экономикой, на самом деле с каждым месяцем становится все хуже. Здесь немаловажную роль играют расходы на войну (более 40% из бюджета), инфляция и отток капитала.

демографическая яма . Массовые потери на войне не просто усугубили существующий демографический кризис, они буквально создали пропасть. Если сейчас это не так ощутимо, то с каждым годом отсутствие кадров будет давить на экономику еще больше.

. Массовые потери на войне не просто усугубили существующий демографический кризис, они буквально создали пропасть. Если сейчас это не так ощутимо, то с каждым годом отсутствие кадров будет давить на экономику еще больше. Путин — цемент системы. Пока вся вертикаль власти в России собрана вокруг одного человека, поэтому после смерти Путина ожидается не просто ослабление режима. Вполне возможно, что государство будут раздирать на части в борьбе за президентство.

Claude выделяет несколько главных кандидатов на отсоединение среди областей России. По мнению ИИ, в первую очередь, это будут регионы с высоким уровнем национального сознания и достаточной экономической мощностью. Среди таких: Татарстан, Башкирия, Чечня, Якутия, Бурятия. Далее путь отсоединения могут повторить и другие регионы – Дон, Урал, Сибирь, Дальний Восток.

Как может выглядеть карта России после распада

Главным кандидатом на первенство в отсоединении ИИ называет Татарстан. Главные аргументы:

наличие юридического прецедента. 21 марта 1992 г. в Татарстане прошел референдум о статусе республики. В 1994 году Татарстан в принятом с Россией договоре объявлялся объединенным с государством и имел конфедеративный статус. То есть фактически регион уже имеет задокументированную независимость, ведь документ за 1992 год о референдуме не отменяли.

экономическое самосознание. Татарстан – самая богатая нефтяная республика после Тюмени. То есть, обеспечить первые годы независимости и экономику без поддержки республика сможет.

активная диаспора. Общественная платформа "Свободный Идель-Урал" не раз призывала Татарстан стать автономным государством. Здесь упоминался и референдум в 1992 году.

эффект домино. Если Татарстан скоро объявит независимость, Россия окажется географически разорванной на две части.

сценарий "Кравчук". Запустят процесс отсоединения скорее всего активисты и националисты, но к власти придет чиновник с активами.

Татарстан на карте

Какие еще есть варианты

Чечня – темная лошадь. По мнению ИИ, Рамзан Кадыров уже фактически построил собственное мини-государство с армией, идеологией и т.д. Но есть нюанс — Чечня финансово зависит от Москвы, поэтому переворот в стране может прикрыть кормушку.

Рамзан Кадыров

Чечня на карте

Якутия – сильный, но не первый кандидат. Якутия уже объявляла независимость в 1918, а в 1990 было основано Якутское государство. Регион до сих пор довольно яро выступает против российского правления, но Кремль оказывает давление на географическую изолированность и малую численность населения Якутии.

Якутия на карте

Рейтинг регионов, которые могут отсоединиться от России первыми:

Татарстан – сильная экономика, есть прецедент в 1992; Чечня — есть армия, но беда с финансированием; Якутия – идентичность, но недостаточно ресурсов и людей; Башкортостан — скорее всего пойдет вслед за Татарстаном; Сибирь – нет единства и элит, но сильная идентичность.

Какой регион первым отколется от России. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

"В случае реального хаоса в Москве, Татарстан, вероятнее всего, станет первым — не из-за романтического национализма, а из-за холодного расчета местных элит, которые захотят сохранить нефтяные доходы и власть. Когда правительство в Москве не сможет выполнять свои важнейшие функции — внешняя оборона, поддержание внутреннего порядка, перераспределение доходов между регионами — исчезнет и смысл сохранять к нему лояльность. Для Татарстана этот момент наступит первым", — резюмирует ИИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько вероятно, что Россия втянет в войну с Украиной Беларусь и начнет наступление на севере.