Політолог назвав Терехова ідеальним кандидатом на посаду прем'єра

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Політичний аналітик і політтехнолог Віктор Таран вважає очільника Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова найкращим антикризовим менеджером в Україні та ідеальним кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Про це він написав у своєму дописі на Facebook.

За словами Тарана, меру Харкова вдалося стабілізувати життя прифронтового мегаполіса в умовах постійних повітряних атак.

"Харківський досвід Терехова це не лише про утримання позицій, а ціла низка унікальних управлінських ноу-хау, які зараз життєво необхідні всій Україні", — зазначив аналітик.

Серед таких напрямів політолог назвав децентралізацію критичної інфраструктури, що рятує місто від блекаутів, спільний з ІТ-кластером оперативний центр реагування для цілодобової роботи міських служб, розвиток підземного урбанізму від шкіл до безпечних просторів, а також системну підтримку ВПО.

"Найголовніше — формування потужного міського патріотизму: бізнес і жителі свідомо залишаються та працюють у Харкові, попри ризики", — підкреслив Таран.

Водночас він звернув увагу на головну перешкоду для можливого призначення Терехова — його немає ким замінити у Харкові.

"Місто тримається на його особистій системі управління та авторитеті. Жоден інший регіональний чи навіть національний менеджер або політик "з колес", без серйозної підготовки, просто не впорається з управлінням таким складним, стратегічним прифронтовим, а фактично воєнним, містом", — переконаний політтехнолог

Таран також висловив сумнів, чи потрібне це призначення самому Терехову, адже його рейтинг стабільно зростає, а перспективи виглядають ширшими за посаду прем'єра.