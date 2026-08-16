З прогнившою підлогою та занедбаними кімнатами: українка показала, який будинок купила в Карпатах за 5 тисяч доларів (відео)

Витрати на ремонт приміщень жінка не вказала

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Все більше українців з різних причин задумуються над тим, щоб перебратись до села з великих міст і підшукують собі житло. Так українка показала, який будинок вони з чоловіком придбали в Карпатах за 5 тисяч доларів США.

Відповідне відео оприлюднила користувачка в соцмережі Instagram. За її словами, цей будинок трапився в першому ж оголошенні на маркетплейсі OLX і дуже їм сподобався.

Жінка розповіла, що будинок знаходиться в одному з сіл Самбірського району Львівської області. Воно знаходиться біля річки Дністер.

"Села знаходяться серед гір і неймовірної краси. Яка ж ціна за такий будинок? Це був 2023 рік, літо. І він коштував 5 тисяч доларів США. Плюс додатково витрати на оформлення та дорогу", — розповіла дівчина.

За її словами, вони зробили повне перепланування будинку. Працювали вдвох з чоловіком і за п'ять місяців зробили 3 спальні, ванну кімнату та котельню.

"А навесні продовжили відбудовувати вітальню. Нам допомагали сусіди", — зазначила дівчина.

Вона також показала, в якому стані перебували кімнати. Зокрема у вітальні майже наскрізь протрухла підлога.

Раніше "Телеграф" розповідав, у скільки українській сім’ї обійшовся ремонт будинку в селі на Хмельниччині.