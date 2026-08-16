В це село щоліта їдуть десятки тисяч туристів: чому і як дістатися з України

Чому всі їдуть в це село

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Карвія — невеликий приморський населений пункт у Поморському воєводстві Польщі, де постійно проживає лише 987 людей. У розпал туристичного сезону ситуація кардинально змінюється: за оцінкою місцевого солтиса, у сонячні дні сюди може приїжджати до 50 тисяч туристів.

Як пише WP Finanse, популярність Карвії пояснюється поєднанням широкого піщаного пляжу, сімейного формату відпочинку та великої кількості місць для проживання. "Телеграф" розповість, скільки коштує відпочинок на цьому курорті та як дістатися сюди з України.

Де знаходиться Карвія

Карвія розташована на узбережжі Балтійського моря у Поморському воєводстві Польщі. Більшу частину року це спокійний населений пункт із 987 постійними жителями.

Однак у літні місяці кількість людей тут зростає в десятки разів. У сприятливу погоду населений пункт може приймати до 50 тисяч туристів на день.

У Карвії працюють пансіонати, приватні помешкання, апартаменти та кемпінги. Саме їхня загальна місткість дозволяє оцінити потенційну кількість людей, які одночасно можуть перебувати в селі.

Чому туристи обирають саме Карвію

Однією з головних переваг курорту є широкий піщаний пляж, відділений від забудови смугою лісу. WP зазначає, що навіть у період великого напливу відпочивальників Карвія не створює такого відчуття щільної забудови й міського шуму, як деякі більші польські курорти.

Основна аудиторія курорту — сім'ї з дітьми, люди старшого віку та туристи з домашніми тваринами. Місцеві об'єкти розміщення активно орієнтуються на такий формат відпочинку.

Туристи на пляжі в Карвії

Важливу роль відіграє і ціна. За даними WP Finanse, середня вартість ночівлі у пансіонаті або приватному помешканні становить близько 90–120 злотих за людину.

Серед перевірених виданням цін:

сніданок — близько 39 злотих;

найдешевша піца — 25 злотих;

кава або чай — 12–18 злотих;

ночівля — приблизно 90–120 злотих за людину.

Погода може за кілька днів змінити ситуацію

Для Карвії погодні умови безпосередньо впливають на туристичний бізнес. На початку липня через дощі потік відпочивальників зменшився, але після покращення погоди пляжі та заклади знову почали заповнюватися.

Карвія

Карвія

За даними WP, більшість бронювань тепер здійснюється через інтернет, а попит на житло може швидко зрости після появи сприятливого прогнозу погоди.

Ще одна тенденція — скорочення тривалості відпочинку. Туристи дедалі частіше приїжджають на три–п'ять днів, а не на один-два тижні.

Як доїхати до Карвії з України

До Перемишля з України можна дістатися потягом або автобусом. Далі подорож продовжується польською залізницею до Гдині.

Із Гдині до Карвії курсує автобус лінії 650. За актуальним розкладом PKS Gdynia маршрут проходить через Румію, Реду, Пуцьк, Сважево, Владиславово та Ястшембю-Гуру, після чого прибуває до Карвії.

У літньому розкладі 2026 року з автовокзалу Гдині передбачені численні рейси протягом дня. Водночас розклад відрізняється залежно від дня тижня, тому перед поїздкою його потрібно перевіряти на сайті перевізника.

Інший варіант — спочатку дістатися до Владиславово, а звідти продовжити поїздку автобусом тієї ж лінії 650. Маршрут безпосередньо сполучає Владиславово з Карвією.

Як доїхати до Карвії. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Для автомобільної поїздки маршрут із центральної або західної України проходитиме через Польщу у напрямку Поморського воєводства. Тут варто враховувати сезонні затори: у сонячні літні дні потік машин до популярних балтійських курортів суттєво зростає.

Також до Карвії можна дістатися прямими міжнародними автобусами з багатьох міст України (наприклад, FlixBus чи інші перевізники), що іноді може бути зручнішим, ніж поїздка з пересадками.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Карпатах заховався каньйон із "блакитною лагуною" та мостами-привидами.