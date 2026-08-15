Як помре Путін: ШІ назвав два сценарії для глави Кремля

Чітких маркерів будь-якого зі сценаріїв наразі немає

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Питання закінчення життя глави Кремля Володимира Путіна хвилює багатьох у світі. Дехто висуває версію, що він помре природною смертю, а дехто переконаний, що він стане жертвою власного оточення.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту Сlaude, яким буде кінець життя кремлівського диктатора. Нейромережа вказала плюси та мінуси як від однієї, так і від іншої версії.

Штучний інтелект наголосив, що питання смерті Путіна є таким, на яке зараз не може дати відповідь ніхто. На думку нейромережі, воно є спекулятивним, проте може мати аргументи як одного, так і іншого сценарію.

Так, ШІ навів аргументи на користь версії "природної смерті" або відставки з фізіологічних причин:

На Путіна працює посилена служба безпеки — Федеральна служба охорони (ФСО) та найкращі лікарі і рівень його захисту вищий, ніж у більшості лідерів держав світу.

Більшість лідерів СРСР/РФ (Брежнєв, Андропов, Черненко, Єльцин) помирали своєю смертю на посаді або йшли з політики внаслідок хвороб.

Підтверджених доказів змови проти Путіна наразі немає.

Володимир Путін

Аргументи на користь версії перевороту або насильницької смерті:

Довга війна проти України генерує певну напругу в елітах та серед силових структур і це підвищує ризики для Путіна.

В історії траплялись випадки силового усунення керівників ЦК КПРС — зокрема, обставини смерті Йосипа Сталіна, змова проти Микити Хрущова та Михайла Горбачова.

Водночас в західній пресі з'являються чутки або підозри про незадовільний стан здоров'я Путіна, але жодна з таких наразі нічим не підтверджується.

"Проте об'єктивно, жодних фактів, які б вказували на конкретний сценарій, наразі немає. Всі факти, які можна знайти на цю тему — це чутки, аналітичні матеріали або звичайна пропаганда і жодним чином не конкретні факти", — резюмувала нейромережа.

Відповідь Сlaude

Раніше "Телеграф" розповідав, який з "сірих кардиналів" Путіна має дедалі більше впливу в Кремлі.