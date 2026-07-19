Золота клітка чи суперпосада? Федорова можуть зробити "царем" по технологіях

Американські джерела розповіли, яку посаду готують ексміністру

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Ексглава Міністерства оборони Михайло Федоров, через звільнення якого в Україні кілька днів тривають протести, може отримати нову посаду.

"Телеграф" розбирався, чи дійсно нове крісло дасть колишньому очільникові військового відомства серйозні повноваження, чи це лише яскрава обгортка, у якій по суті нічого немає.

З Федорова можуть зробити "царя"

На Банковій розглядають можливість запропонувати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду координатора розвитку військових технологій – miltech czar. Партнери очікують, що ексміністр погодиться. Про це ZN.UA повідомили власні джерела у Вашингтоні.

"Термін czar (від англ. цар) у США та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами", – пише видання.

Михайло Федоров

На думку нейромережі Gemini, це класична пастка будь-якого "царя" або "спецпредставника" в українській системі координат. "По суті, така посада — це спроба Офісу президента розв'язати інституційну проблему за допомогою ручного політичного управління", – пояснює ШІ.

Чому це може стати "пустушкою" – пояснення Gemini

"Якщо посада існуватиме без чітко прописаних повноважень, Федоров ризикує перетворитися на "радника з красивою візитівкою", якого всі поважають, але ніхто не слухає, коли справа доходить до реальних грошей та наказів", – зауважує цифровий розум.

Які ризики існують:

1. Відсутність "права підпису": В українській бюрократії реальну владу має той, хто підписує накази про виділення коштів або затвердження постачань. Якщо міністр оборони має законне право наказувати Генштабу чи департаментам закупівель, то "цар" — це зовнішній консультант. Йому доведеться ходити кабінетами та переконувати міністрів підписати те, що він розробив. Якщо міністр увійде в клінч — "цар" безсилий.

2. Конфлікт за ресурси: У "царя" немає свого міністерства, а отже — немає власного бюджету та штату апарату. Він повністю залежатиме від бюджетів інших відомств (Міноборони, Мінстратегпрому, Мінцифри). Це породжує нескінченні погодження. У будь-якій апаратній війні класична бюрократія просто "з'їсть" ініціатора, бо у нього немає прямого контролю над кадрами.

3. Синдром "весільного генерала": Якщо Офіс президента просто хоче прибрати сильного гравця з міністерського крісла, але не хоче втрачати його медійний та управлінський потенціал, "цар" — ідеальна "золота клітка". Йому дають статус, його возять на зустрічі з міжнародними партнерами, але реальні важелі управління залишаються у тих, хто сидить на потоках у міністерствах.

Водночас посада координатора має серйозний потенціал

"Якщо посаду наділять прямим мандатом від президента, вона може стати потужнішою за будь-яке міністерство. В Україні реальний політичний вплив часто вимірюється не буквою закону, а "доступом до тіла" (прямим зв'язком із президентом)", – зазначає Gemini.

В чому потенціал крісла "царя":

1. Надвідомчий арбітраж: Головна проблема оборонки зараз — це відомчі "колодязі". Міноборони не довіряє Мінстратегпрому, ті не чують Мінцифри, а Генштаб живе своїм життям. "Цар" може виступити як суперарбітр, який збирає всіх за одним столом і ухвалює рішення іменем президента. Якщо він може "гримнути по столу" від імені Банкової — це працює швидше за будь-який міністерський підпис.

2. "Єдине вікно" для Заходу: Партнери в США та ЄС часто дезорієнтовані — вони не розуміють, хто конкретно відповідає за miltech та інновації в Україні. Якщо Федоров стане "царем", він перетвориться на єдину легітимну точку входу для західних технологій, грантів та R&D-центрів. Це колосальний важіль: він сам визначатиме пріоритети, під які Захід виділятиме гроші.

3. Бюрократична гнучкість: "Цар" не зв'язаний жорсткими міністерськими регламентами, спецперевірками та тендерними процедурами тією мірою, в якій зв'язаний міністр. Він може створювати гнучкі проєктні офіси, залучати айтівців та волонтерів в обхід класичної держслужби.

Висновки: що буде на практиці?

Штучний інтелект наголошує, що все залежить від фінального положення про створення посади:

Якщо в документі напишуть: "координує діяльність міністерств із питань…» — це пустушка. Нас чекає нескінченний процес нарад, круглих столів та нульовий результат на виході.

Якщо буде прописано: "має право вето на рішення відомств у частині військових технологій та виступає головним замовником від імені держави" — це суперпосада, яка де-факто забере реальну владу в чинних керівників міністерств.

На думку нейромережі, найімовірніше, Банкова обере гібридний варіант: Федоров отримає право блокувати неефективні рішення міністерств через Офіс президента, але без прямого доступу до розподілу класичного бюджетного пирога Міноборони.

Раніше експерти та народні депутати України розповіли "Телеграфу", яку посаду може обійняти колишній очільник воєнного відомства.