Золотая клетка или супер-должность? Федорова могут сделать "царем" по технологиям

Американские источники рассказали, какую должность готовят экс-министру

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Экс-глава Министерства обороны Михаил Федоров, из-за увольнения которого в Украине несколько дней продолжаются протесты, может получить новую должность.

"Телеграф" разбирался, действительно ли новое кресло даст бывшему руководителю военного ведомства серьезные полномочия, или это только яркая обертка, в которой по сути ничего нет.

Из Федорова могут сделать "царя"

На Банковой рассматривают возможность предложить бывшему министру обороны Михаилу Фёдорову должность координатора развития военных технологий – miltech czar. Партнеры ожидают, что экс-министр согласится. Об этом ZN.UA сообщили собственные источники в Вашингтоне.

"Термин czar (от англ. царь) в США и других западных странах не является официальной должностью. Так называют чиновника, который получает широкие полномочия для координации определенного направления работы между разными государственными структурами", — пишет издание.

Михаил Федоров

По мнению нейросети Gemini, это классическая ловушка любого "царя" или "спецпредставителя" в украинской системе координат. "По сути, такая должность – это попытка Офиса президента решить институционную проблему с помощью ручного политического управления", – объясняет ИИ.

Почему это может стать "пустышкой" – объяснение Gemini

"Если должность будет существовать без четко прописанных полномочий, Федоров рискует превратиться в "советника с красивой визитной карточкой", которого все уважают, но никто не слушает, когда дело доходит до реальных денег и приказов", — отмечает цифровой разум.

Какие риски существуют:

1. Отсутствие "права подписи" : В украинской бюрократии реальную власть имеет тот, кто подписывает приказы о выделении средств или утверждении поставок. Если министр обороны имеет законное право предписывать Генштабу или департаментам закупок, то "царь" — это внешний консультант. Ему придется ходить по кабинетам и убеждать министров подписать то, что он разработал. Если министр войдет в клинч — "царь" бессилен.

2. Конфликт за ресурсы: У "царя" нет своего министерства, а значит — нет собственного бюджета и штата аппарата. Он будет полностью зависеть от бюджетов других ведомств (Минобороны, Минстратегпрома, Минцифры). Это порождает нескончаемые согласования. В любой аппаратной войне классическая бюрократия просто "съест" инициатора, потому что у него нет прямого контроля над кадрами.

3. Синдром "свадебного генерала" : Если Офис президента просто хочет убрать сильного игрока из министерского кресла, но не хочет терять его медийный и управленческий потенциал, "царь" — идеальная "золотая клетка". Ему дают статус, его возят на встречи с международными партнерами, но реальные рычаги управления остаются у сидящих на потоках в министерствах.

В то же время должность координатора имеет серьезный потенциал

"Если должность наделят прямым мандатом от президента, она может стать мощнее любого министерства. В Украине реальное политическое влияние часто измеряется не буквой закона, а "доступом к телу" (прямой связью с президентом)", – отмечает Gemini.

В чем потенциал кресла "царя":

1. Сверхведомственный арбитраж: Главная проблема оборонки сейчас — это ведомственные "колодцы". Минобороны не доверяет Минстратегпрому, те не слышат Минцифры, а Генштаб живет своей жизнью. "Царь" может выступить как суперарбитр, собирающий всех за одним столом и принимающий решение от имени президента. Если он может "грохнуть по столу" от имени Банковой — это работает быстрее любой министерской подписи.

2. "Единое окно" для Запада: Партнеры в США и ЕС часто дезориентированы — они не понимают, кто конкретно отвечает за miltech и инновации в Украине. Если Федоров станет "царем", он превратится в единственную легитимную точку входа для западных технологий, грантов и R&D-центров. Это колоссальный рычаг: он сам будет определять приоритеты, под которые Запад будет выделять деньги.

3. Бюрократическая гибкость: "Царь" не связан жесткими министерскими регламентами, спецпроверками и тендерными процедурами в той мере, в какой связан министр. Он может создавать гибкие проектные офисы, привлекать айтишников и волонтеров в обход классической госслужбы.

Что будет на практике?

Искусственный интеллект подчеркивает, что все зависит от финального положения о создании должности:

Если в документе напишут: "координирует деятельность министерств по вопросам…" — это пустышка. Нас ждет бесконечный процесс совещаний, круглых столов и нулевой результат на выходе.

Если будет прописано: "имеет право вето на решение ведомств в части военных технологий и выступает главным заказчиком от имени государства" — это супер-должность, которая де-факто отнимет реальную власть у действующих руководителей министерств.

По мнению нейросети, вероятнее всего, Банковая выберет гибридный вариант: Федоров получит право блокировать неэффективные решения министерств через Офис президента, но без прямого доступа к распределению классического бюджетного пирога Минобороны.

Ранее эксперты и народные депутаты Украины рассказали "Телеграфу", какую должность может занять бывший глава военного ведомства.