Інженерка з Росії, яка підкорила майбутнього президента: що відомо про дружину Леоніда Кучми

Понад десять років вона залишалася в тіні чоловіка-президента

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Ім'я Людмили Кучми рідко з'являється у публічному просторі, хоча саме вона понад десять років була першою леді України. Дружина другого президента країни завжди намагалася уникати зайвої уваги до себе, але її біографія містить чимало цікавих фактів — від народження в Росії до багаторічної роботи у космічній галузі.

Людмила Кучма, дівоче прізвище якої Талалаєва, народилася у місті Воткінськ в Удмуртії (Росія). Згодом її родина переїхала до Дніпра, де вона здобула освіту й почала працювати інженеркою у конструкторському бюро "Південне". Саме там доля звела її з молодим інженером Леонідом Кучмою.

За спогадами самого Кучми, їхнє знайомство відбулося під час сезонних робіт у колгоспі, куди молодих спеціалістів відправили допомагати із сільськогосподарськими роботами. Вже через кілька років після знайомства, у 1967 році, вони одружилися. У шлюбі народилася донька Олена, яка нині відома як дружина бізнесмена Віктора Пінчука.

Леонід Кучма з дружиною Людмилою

Після того як у 1994 році Леонід Кучма став президентом України, Людмила отримала статус першої леді. Вона не брала активної участі у політичному житті, але займалася благодійністю. Зокрема, очолювала фонд "Україна — дітям", підтримувала дитячі й соціальні ініціативи, сприяла розвитку паралімпійського руху та опікувалася освітніми програмами. Також вона співпрацювала з ЮНЕСКО.

Леонід Кучма з дружиною Людмилою

Після завершення президентської каденції Леоніда Кучми його дружина майже повністю зникла з публічного життя. Вона не дає інтерв'ю, не веде соціальних мереж і не з'являється на офіційних заходах.

Леонід Кучма з дружиною Людмилою

Після початку повномасштабної війни пресслужба Леоніда Кучми повідомляла, що подружжя залишилося в Україні. Згодом, коли експрезидента помітили за кордоном, його представники пояснили, що поїздка була пов'язана з лікуванням. За останньою відомою інформацією, Леонід і Людмила Кучми проживають у Києві та ведуть непублічний спосіб життя.

Леонід Кучма з дружиною Людмилою

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Нестора Шуфрича. Вона молодша за нього на 20 років і народила трьох дітей.