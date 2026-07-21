Инженер из России, которая покорила будущего президента: что известно о жене Леонида Кучмы

Более десяти лет она оставалась в тени мужа-президента

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Имя Людмилы Кучмы редко появляется в публичном пространстве, хотя именно она более десяти лет была первой леди Украины. Жена второго президента страны всегда пыталась избегать излишнего внимания к себе, но ее биография содержит немало интересных фактов — от рождения в России до многолетней работы в космической сфере.

Людмила Кучма, девичья фамилия которой Талалаева, родилась в городе Воткинск в Удмуртии (Россия). Впоследствии ее семья переехала в Днепр, где она получила образование и начала работать инженером в конструкторском бюро "Южное". Там судьба свела ее с молодым инженером Леонидом Кучмой.

По воспоминаниям самого Кучмы, их знакомство состоялось в сезонных работах в колхозе, куда молодых специалистов отправили помогать с сельскохозяйственными работами. Уже через несколько лет после знакомства, в 1967 году, они поженились. В браке родилась дочь Елена, ныне известная как жена бизнесмена Виктора Пинчука.

Леонид Кучма с женой Людмилой

После того, как в 1994 году Леонид Кучма стал президентом Украины, Людмила получила статус первой леди. Она не активно участвовала в политической жизни, но занималась благотворительностью. В частности, возглавляла фонд "Украина — детям", поддерживала детские и социальные инициативы, способствовала развитию паралимпийского движения и занималась образовательными программами. Также она сотрудничала с ЮНЕСКО.

Леонид Кучма с женой Людмилой

После завершения президентской каденции Леонида Кучмы его жена почти полностью исчезла из публичной жизни. Она не дает интервью, не ведет социальные сети и не появляется на официальных мероприятиях.

Леонид Кучма с женой Людмилой

После начала полномасштабной войны прессслужба Леонида Кучмы сообщала, что супруги остались в Украине. Впоследствии, когда экс-президент был замечен за границей, его представители объяснили, что поездка была связана с лечением. По последней известной информации Леонид и Людмила Кучмы проживают в Киеве и ведут непубличный образ жизни.

Леонид Кучма с женой Людмилой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Нестора Шуфрича. Она младше его на 20 лет и родила троих детей.