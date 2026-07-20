Зірка шоу знайомств і бізнесвумен: що відомо про дружину нового прем'єра Британії Бернема

Його називали чоловіком, який "виграв" лотерею, почавши стосунки з цією жінкою

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Після відставки Кіра Стармера новим прем'єр-міністром Великої Британії офіційно став Енді Бернем. Разом із ним у центрі уваги опинилася й дружина політика. Вона будувала свою кар'єру в маркетингу, брала участь у популярному телешоу знайомств і вже понад 30 років у шлюбі із новим прем'єром.

Марі-Франс ван Хіл, яку друзі називають Френкі, народилася у Нідерландах. Навчалася вона у Кембриджському університеті, де й познайомилася з майбутнім чоловіком.

На той момент Бернем навчався на факультеті англійської літератури. За спогадами викладачів, однокурсники жартували, що він "виграв у лотерею", коли почав зустрічатися з Френкі.

Енді Бернем із дружиною Марі-Франс. Фото: Getty Images

Втім, один епізод із молодості пари досі викликає усмішку у британців. Попри те що вони вже були разом, саме Марі-Франс запропонувала коханому взяти участь у популярному телешоу знайомств Blind Date.

У результаті на програму пішла вона сама. На шоу Френкі обрала іншого чоловіка для романтичної подорожі до Гібралтару, але стосунки не склалися, а згодом вона повернулася до Бернема. Через багато років вони випадково зустріли того самого учасника вже у британському парламенті, де він працював у політичній сфері.

Енді Бернем із дружиною Марі-Франс. Фото: Getty Images

Одружилися вони лише після народження первістка. Зараз вони мають трьох дітей — сина Джиммі та дочок Розі й Енні. Відомо, що родина завжди намагалася вести максимально непублічне життя, попри політичну кар'єру Бернема.

Енді Бернем із дружиною та донькою Розі. Фото: Getty Images

Марі-Франс не обмежувалася роллю дружини політика. Вона багато років працювала у сфері маркетингу та розвитку брендів, співпрацювала з великими британськими компаніями, зокрема Sky, а також брала участь у створенні брендингових проєктів для BBC та збірної Англії з регбі. Пізніше вона заснувала власну маркетингову компанію та продовжила працювати у сфері корпоративної стратегії.

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