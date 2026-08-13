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Трамп ненавидить Україну, але... Дипломат назвав термін, коли все може змінитися

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
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Трамп між Зеленським та Путіним Новина оновлена 13 серпня 2026, 13:35
Трамп між Зеленським та Путіним. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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Президент США Дональд Трамп досі з ненавистю ставиться до України, а також до її лідера Володимира Зеленського, але після виборів політика США може змінитися. Причиною розвороту здатні стати результати виборів, якщо республіканці втратять більшість в Палаті представників.

Такою думкою з "Телеграфом" поділився колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він вважає, що очільник Білого дому буде змушений запровадити "пекельні санкції" Ліндсі Грема проти Росії.

Детальніше читайте в матеріалі: "Трамп не на боці України", – Огризко про єдиний шлях натиснути на Путіна та завершити війну"

"Дехто з наших експертів каже: "Мені здається", "Я вірю". Мені не здається і я не вірю — я просто дивлюся на факти та аналізую їх", – зазначив дипломат.

За його словами, якби Трамп був на боці України, справедливості та міжнародного права, то й діяв би відповідним чином.

Володимир Огризко
Володимир Огризко. Фото: 24 канал

"Адже говорити можна що завгодно. Можна заявляти, що ми дамо вам ліцензії на Patriot, а потім — що вже не дамо; що будемо вас підтримувати, а потім — що підтримки не буде", – сказав ексміністр.

Він наголосив, що саме перевірка на практиці свідчить про те, що Трамп далеко не на нашому боці й намагається використовувати різні способи тиску на Україну. Так він добивається, щоб Київ пішов на поступки, які будуть нечесними та несправедливими.

Але, на думку Огризка, в листопаді все може змінитися. Він вважає, що у вересні Палата представників, подібно до Сенату, проголосує за законопроєкт Ліндсі Грема, а президент Трамп його підпише.

Дипломат сподівається, що республіканці втратять контроль над Палатою представників, а можливо, й над Сенатом. Тоді демократична більшість зможе змушувати Трампа діяти відповідно до правових актів, ухвалених у самих США, зокрема й закону про санкції.

Нагадаємо, під час виборів у союзних державах українське питання майже неминуче стає предметом гострих суперечок. Можлива втрата більшості республіканцями означатиме для Білого дому появу серйозних політичних перешкод і необхідність постійно шукати компроміси з демократами.

Теги:
#Україна #США #Дональд Трамп #Володимир Огризко #Володимир Зеленський