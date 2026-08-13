В Італії можна безкоштовно жити та їсти: що вам за це доведеться робити

Учасникам програми пропонують пожити у тосканському селі серед оливкових гаїв

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Італії шукають волонтерів, які погодяться взяти участь у зборі врожаю оливок. Працювати потрібно буде в мальовничій провінції Пістоя, натомість організатори забезпечать робітників безкоштовним житлом і харчуванням.

Баджо розташоване на півночі Тоскани, серед лісів, полів та оливкових гаїв. У селі живе лише близько 150 людей, тому така ініціатива може стати способом не лише допомогти місцевим мешканцям, а й на кілька тижнів зануритися у традиційний сільський побут Італії, пише портал Canal 26.

Що доведеться робити

Волонтери допомагатимуть під час сезону збору оливок. Робота може тривати вранці та вдень, залежно від погоди, а зібраний урожай потрібно буде доставляти до місця, де його перероблятимуть.

Окрім роботи в оливковому саду, учасників можуть попросити допомагати з побутовими справами. Зокрема, йдеться про приготування їжі та миття посуду. При цьому організатори обіцяють не залишати волонтерів без відпочинку. За триваліші робочі дні передбачені додаткові вільні дні.

Неймовірно гарні місця

Що отримають учасники

Для волонтерів передбачене проживання на території садиби. У будинку є кімнати зі спальними місцями, постільною білизною та рушниками, а також спільні санвузли.

Крім того, учасникам дозволятимуть користуватися кухнею відповідно до правил будинку. У дні збору оливок їм також готуватимуть обід у форматі пікніка.

Очікується, що до програми візьмуть лише чотирьох-п'ятьох людей. Тож охочим доведеться конкурувати за обмежену кількість місць.

Коли можна поїхати

Збір урожаю запланований на листопад 2026 року. Водночас точної дати початку поки немає, оскільки все залежить від того, коли оливки достигнуть.

Організатори визначать конкретні дати ближче до початку сезону. Тому потенційним учасникам потрібно бути готовими до певної гнучкості у плануванні поїздки.

Охочим доведеться конкурувати за роботу

Кого готові прийняти

Від кандидатів очікують готовності виконувати фізичну роботу на свіжому повітрі та допомагати з побутовими завданнями. Також є важлива умова — учасники не повинні курити або вживати наркотики.

Іноземцям необхідно заздалегідь перевірити документи, необхідні для перебування в Італії. Для громадян країн поза межами Євросоюзу організатори окремо радять з'ясувати, чи потрібна відповідна віза для участі у такій волонтерській програмі.

Оголошення про набір опубліковане на платформі Workaway, яка допомагає мандрівникам знаходити господарів для волонтерських та культурних обмінів. Там охочі можуть ознайомитися з умовами та зв'язатися з організаторами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки отримує охоронець у польському аналогу "АТБ" — зарплата вас здивує.