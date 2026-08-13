Ждать перемен осталось недолго

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Президент США Дональд Трамп до сих пор с ненавистью относится к Украине, а также ее лидеру Владимиру Зеленскому, но после выборов политика США может измениться. Причиной разворота способны стать результаты выборов, если республиканцы потеряют большинство в Палате представителей.

Таким мнением с "Телеграфом" поделился бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он считает, что глава Белого дома будет вынужден ввести "адские санкции" Линдси Грэма против России.

Подробнее читайте в материале: "Трамп не на стороне Украины", – Огрызко о единственном пути надавить на Путина и завершить войну"

"Некоторые из наших экспертов говорят: "Мне кажется", "Я верю". Мне не кажется и я не верю — я просто смотрю на факты и анализирую их", – отметил дипломат.

По его словам, будь Трамп на стороне Украины, справедливости и международного права, то и действовал бы соответствующим образом.

Владимир Огрызко. Фото: 24 канал

"Ведь говорить можно что угодно. Можно заявлять, что мы дадим вам лицензии на Patriot, а потом – что уже не дадим; что будем вас поддерживать, а потом – что поддержки не будет", – сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что именно проверка на практике свидетельствует о том, что Трамп далеко не на нашей стороне и пытается использовать разные способы давления на Украину. Так он добивается, чтобы Киев пошел на уступки, которые будут нечестными и несправедливыми.

Но, по мнению Огрызко, в ноябре все может измениться. Он считает, что в сентябре Палата представителей, подобно Сенату, проголосует за законопроект Линдси Грэма, а президент Трамп его подпишет.

Дипломат надеется, что республиканцы лишатся контроля над Палатой представителей, а возможно, и над Сенатом. Тогда демократическое большинство сможет вынуждать Трампа действовать в соответствии с правовыми актами, принятыми в самих США, в том числе и законом о санкциях.

Напомним, во время выборов в союзных государствах украинский вопрос почти неизбежно становится предметом острых споров. Возможная потеря большинства республиканцами будет означать для Белого дома появление серьезных политических препятствий и необходимость постоянно искать компромиссы с демократами.