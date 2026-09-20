Боявся і розгубився: рідкісне відео з Путіним стало вірусним

Таким кремлівським голову мало хто бачив

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У мережі згадали одне з інтерв’ю російського глави Володимира Путіна з далекого 1999 року. Тоді ще журналісти могли ставити йому запитання без попереднього узгодження. На цих кадрах він виглядає розгублено та невпевнено.

Старий ролик опублікували у соціальних мережах. Розмова із представниками ЗМІ відбулася на тлі суперечок навколо вибухів житлових будинків.

Зазначимо, серія терористичних актів у російських містах Буйнакську, Москві та Волгодонську відбулася 4—16 вересня 1999 року. Декілька багатоповерхових житлових будинків було підірвано за допомогою закладеної у підвали вибухівки: у Буйнакську (4 вересня), два у Москві (8—9 та 13 вересня) та у Волгодонську (16 вересня). Тоді 307 людей загинули, понад 1700 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості або постраждали тією чи іншою мірою.

На той момент публічно обговорювалися версії щодо можливої причетності російських спецслужб, які Кремль категорично заперечував.

Журналіст запитав Путіна – "Мета виправдовує засоби?". Російський глава помітно нервує після цього питання і губиться, що відповісти. Це можна побачити з його реакції. Путін ніби сприймає питання як звинувачення особисто на свою адресу.

"Людина в здоровому глузді, мені здається, ніколи не зможе зважитися на подібний злочин — підірвати будинок з живими людьми", — невпевнено пробурмотів Путін.

Варто додати, що цей коментар Путіна в наші дні має досить іронічний вигляд, адже зараз він сам став тим, хто може схвалювати удари по житлових будинках з живими людьми під час війни в Україні.

Також наголошується, що з 2001 року контроль над телеканалами "НТВ" перейшов до структур "Газпрому". Після цього з компанії пішли сотні співробітників, включаючи багатьох відомих журналістів.

На цьому фоні прямі та гострі питання Путіну поступово припинилися. А зараз такий сценарій зовсім неможливий, щоб глава Кремля відповідав на заздалегідь не підготовлені питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ІІ сказав, коли і від чого може померти Путін.