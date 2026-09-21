"Вибори показали, що вибору немає": росіяни ридають через рекордний тріумф партії Путіна

"Вибори" в Росії давно перетворилися на фарс

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росіяни масово панікують і не розуміють результатів "виборів-2026" до Держдуми. Пропутінська партія "Єдина Росія" отримає рекордні 355 із 450 місць у парламенті, що дасть їй право самостійно приймати закони та змінювати Конституцію РФ.

Результати голосування деморалізували й відібрали "останню надію" у всіх, хто зберігав віру в "вільну і щасливу Росію" і весь комплект ілюзій, що додається до цієї маячні. Відповідний пост написав російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров.

"Ридають соцмережі. Росія "не розуміє", як ця ганьба стала можливою", — підсумував "вибори-2026" у РФ Невзоров.

У мережі підбивають підсумки "виборів" у РФ. Наприклад, Надія Родіонова опублікувала відео, яке наочно показує, як влада в Росії маніпулює народною думкою. На кадрах за секунду змінюються результати опитування: "Чи вірите ви даним ЦВК". Відео знято у реальному часі.

А теперь смотрите видео и оцените, как действует власть, когда ей надо накрутить результаты. За секунду появляется 1 000 голосов в поддержку данных ЦИК🤦‍♂️😂 Мы поймали их за руку. Прошу. рассылайте этот вопиющий пример плутовства. Пусть люди оценят масштаб. Видео pic.twitter.com/rbwL43pgI5 — Надежда Родионова (@newnad_rod) September 21, 2026

Спікер Ради Федерацій Валентина Матвієнко заявила, що "вибори" в Росії показали, що росіяни підтримують курс президента, і одразу нарвалася на критику.

"Бреше. Нікому ваш режим війни та злиднів не здався"

"Масштабна фальсифікація ось і все. Самі себе заспокоюють, що за них більшість"

"Новини паралельного Всесвіту"

"Вибори показали, що вибору ми не маємо"

"Ну так, всього знадобилося зняти єдину антивоєнну партію, сфальсифікувати вибори й вкинути мільйони голосів. Дрібниці, так? Точно підтримують курс?"

До речі, російські пропагандисти сильно облажалися. Декілька хвилин у прямому етері перемагали "комуністи", проте як по клацанню пальця все змінилося.

"Це з’явилося всього на пару секунд, я ж не одна помітила? Це більше схоже на правдиві голоси".

"Різниця між скриншотами — 6 хвилин. Сильно"

"Коли не встигли "намалювати правильні цифри" і довелося пускати в етер реальний результат партії"

"1 фото як було в моменті, але встигли прибрати та зробити потрібні результати

2 фото підсумок результатів

Я просто в …"

У мережі також зазначили, що чоловікам після участі у "виборах" надходять повістки до військкомату.

Не обійшлося без традиційних вкидань та інших порушень.

Нагадаємо, 20 вересня після рекордної атаки безпілотників пожежі спалахнули відразу на кількох об’єктах у Москві та Підмосков’ї. У мережі публікують кадри наслідків нічного удару.