Всього 50 грн на місяць: для однієї з категорій пенсіонерів вимагають перегляду виплат

Доплату до пенсії не змінювали 18 років

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В Україні пропонують переглянути розмір доплати до пенсії для самотніх людей, які за медичними висновками потребують стороннього догляду. Йдеться про виплату у 50 гривень, передбачену постановою Кабінету Міністрів України №654 від 16 липня 2008 року.

Відповідну петицію було опубліковано на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України. Її авторкою виступила Лідія Овчаренко.

Що пропонують змінити

Авторка петиції звертає увагу на те, що доплата у 50 гривень встановлена ще 18 років тому та відтоді залишається незмінною. У зверненні пропонується переглянути цю норму та привести розмір виплати у відповідність до сучасного рівня життя в Україні.

Як наголошується у петиції, йдеться про людей, які через стан здоров'я потребують постійної сторонньої допомоги. Авторка зазначає, що такі люди через життєві обставини часто не можуть самостійно відстоювати свої інтереси.

У тексті петиції також згадується державна програма "Зимова підтримка". За словами авторки звернення, минулого року самотніх людей, які потребують догляду, включали до переліку її одержувачів, тоді як цього року допомогу надають більш вибірково.

Авторка закликає уряд переглянути чинну норму та збільшити доплату.

"Просимо виправити становище з цією надбавкою до пенсії, щоб привести її до вимог сучасного становища в Україні і здорового глузду взагалі", — зазначається у тексті петиції.

Петиція на сайті Кабінету Міністрів

Збір підписів під зверненням стартував 22 вересня 2026 року. Щоб Кабінет Міністрів був зобов'язаний розглянути петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів. На момент публікації петиція перебуває на етапі збору голосів. Наразі її підтримали особи, а до завершення збору підписів залишається 88 днів.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно про те, що таке петиція у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" розповідав, кому нарахують більшу пенсію і чи треба подавати заяву.