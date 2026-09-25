Бабусин метод працює: як зберігати часник, щоб він не зіпсувався

Одна помилка під час зберігання часнику губить урожай уже в жовтні

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Часник використовують майже на кожній кухні. Він робить страви ароматнішими та надає їм насиченішого смаку. Але восени виникає проблема: як зберегти запас часнику свіжим на кілька місяців, щоб він не висох і не почав гнити.

За правильної підготовки та зберігання часник може залишатися свіжим дуже довго. Головне — не припуститися помилок, через які часник починає псуватися вже восени.

Часник дуже швидко псується через недостатнє просушування та погану циркуляцію повітря. Якщо головки лежать щільно одна до одної в пакеті чи ящику без вентиляції, волога не виходить, і на овочі дуже швидко з'являється пліснява, а за нею — гниль.

Щоб зберегти часник до весни, необхідно добре просушити його. Розкладіть головки в один шар у сухому провітрюваному місці на два-три тижні. Коли верхнє лушпиння стане схожим на тонкий папір, можна відправляти часник на тривале зберігання.

Найкращий метод, який не лише вбереже запаси, а й прикрасить кухню — це плетіння кіс. Почніть із трьох головок, перехрещуючи їхні стебла, і поступово вплітайте нові. Намагайтеся, щоб самі головки не торкалися одна одної. Готову косу закріпіть міцною мотузкою та підвісьте в прохолодному, захищеному від сонця місці, де температура не падає нижче нуля.

Якщо плести коси немає часу, використовуйте для часнику щільні тканинні мішечки, попередньо вимочені в міцному сольовому розчині та висушені. Така соляна броня стане надійним бар'єром від вологи та шкідників.

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