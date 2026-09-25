Забудьте про дорогу хімію: як відмити решітку витяжки звичайною содою

Жир сходить з решітки без зусиль

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Кухонна витяжка вбирає в себе запахи, пару та дим під час готування. Осідаючи на металевому фільтрі, вони охолоджуються і перетворюються на щільну липку плівку. З часом ця плівка нашаровується, забиваючи отвори решітки. У результаті повітря перестає циркулювати, запахи залишаються на кухні, а сам мотор витяжки починає працювати на знос, що може призвести до його поломки.

Не обов'язково купувати дорогу хімію, щоб очистити витяжку. Це можна зробити і за допомогою соди, яка знайдеться практично на кожній кухні, зазначає Better Homes & Gardens.

Для очищення витяжки знадобиться лише вода та звичайна харчова сода. Візьміть велику каструлю, в яку зможе поміститися хоча б половина решітки, налийте воду і доведіть її до кипіння. Потім зніміть каструлю з вогню — вода має бути дуже теплою, але вже не вирувати.

Всипте у воду цілий пакетик харчової соди і добре перемішайте. Обережно опустіть брудний фільтр у цей розчин. Жир почне відходити. Злегка потріть поверхню звичайною губкою для миття посуду, потім переверніть решітку і повторіть процедуру для другої половини. Наприкінці просто промийте деталь чистою проточною водою і насухо витріть тканиною. Витяжка знову буде бездоганно чистою та готовою до роботи.

Фото згенероване ШІ

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