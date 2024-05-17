Оновлення даних онлайн і не тільки: Міноборони запускає застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+", як ним користуватись
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З 18 травня додаток буде доступний для завантаження
Міністерство оборони України запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволить оперативно оновлювати дані онлайн.
Про це повідомили в Міноборони. Зазначається, що додаток також надає доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".
""Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних", — зазначає відомство.
Після оновлення даних у застосунку особа зможе побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе. Тобто це полегшить процедуру оновлення даних усі військовозобов'язаних, адже це можна зробити онлайн.
Зазначається, що з 18 травня додаток буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. Саме з цього дня набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію. Згідно з яким всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
"З 18 червня у застосунку "Резерв+" також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста", — додають у Міноборони.
Зауважимо, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не будуть. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом. Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
У Міноборони наголосили, що, якщо оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, людина також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.
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