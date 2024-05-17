Ф’юрі штовхнув Усика на фінальній битві поглядів (відео)
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Боксери побачилися востаннє перед поєдинком
У п’ятницю, 17 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулася церемонія зважування учасників шоу боксу Олександр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Усик — Ф’юрі.
За підсумками заходу український боксер показав на терезах 105,73 кг, а британець — 118,84 кг. Про це повідомляє "Телеграф".
"Циганський король" знову "відзначився" на публічному заході. Під час фінальної дуелі поглядів Ф'юрі штовхнув Усика, спровокувавши невелику сутичку.
Зазначимо, напередодні "Циганський король" відмовився від дуелі поглядів із "Котом", назвавши того "страшним". Команда українця також влаштувала "ігри розуму" перед поєдинком.
Нагадаємо, супербій Усик — Ф’юрі відбудеться в суботу, 18 травня. На кону поєдинку стоять 8 чемпіонських поясів, включаючи 4 основні. Таким чином, переможець протистояння стане першим в історії абсолютним чемпіоном світу у хевівейті в еру 4 поясів.
Бій Усик-Ф’юрі покажуть в Україні прямому ефірі. Додамо, що букмекери вважають українця фаворитом протистояння.