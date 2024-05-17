Ф’юрі штовхнув Усика на фінальній битві поглядів (відео)

Боксери побачилися востаннє перед поєдинком

У п’ятницю, 17 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулася церемонія зважування учасників шоу боксу Олександр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Усик — Ф’юрі.

За підсумками заходу український боксер показав на терезах 105,73 кг, а британець — 118,84 кг. Про це повідомляє "Телеграф".

"Циганський король" знову "відзначився" на публічному заході. Під час фінальної дуелі поглядів Ф'юрі штовхнув Усика, спровокувавши невелику сутичку.

Повне відео цереомнії зважування учасників шоу Усик — Ф’юрі

Зазначимо, напередодні "Циганський король" відмовився від дуелі поглядів із "Котом", назвавши того "страшним". Команда українця також влаштувала "ігри розуму" перед поєдинком.

Нагадаємо, супербій Усик — Ф’юрі відбудеться в суботу, 18 травня. На кону поєдинку стоять 8 чемпіонських поясів, включаючи 4 основні. Таким чином, переможець протистояння стане першим в історії абсолютним чемпіоном світу у хевівейті в еру 4 поясів.

Бій Усик-Ф’юрі покажуть в Україні прямому ефірі. Додамо, що букмекери вважають українця фаворитом протистояння.