День "Ч" вже завтра. Що відбувається у ТЦК Києва напередодні 18 травня (фото)
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Зранку у районні військкомати — черги з військовозобов'язаних, від завтра підстрахувати військових готові будуть ЦНАПи
У Києві напередодні "Дня Ч", тобто 18 травня, коли вступить у силу новий закон про мобілізацію, у районні Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спостерігаються великі черги з людей мобілізаційного віку, повідомляє журналіст "Телеграфу".
Раніше стало відомо, що через підвищений ажіотаж від завтра столичні Центри з надання адмінпослуг (ЦНАП) прийматимуть військовозобов’язаних для оновлення даних. У Києві до системи підключили вже 300 адміністраторів.
"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані. Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", — повідомила директорка департаменту Центру з надання адмінпослуг у Києві Наталія Шамрай в етері одного з телеканалів.
За її словами, військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.
Як дізнався "Телеграф" у людей з черги до одного з районних ТЦК і СП, дехто "прийшов оновити свої дані цілком свідомо — бо того вимагає/вимагатиме закон, а у нас війна, від якої ніхто не сховається, адже служити прийдеться всім рано чи пізно".
Дехто, схоже, прийшов оновлювати дані по повістці, "щоб не було проблем завтра, коли, як очікується, по місту посиляться перевірки".
Інколи в чергах можна помітити навіть дівчат і жінок, які або приходять підтримати своїх чоловіків, або теж стають на військовий облік у ТЦК.
Щоб уникнути провокацій біля ТЦК через велику кількість людей у чергах, поблизу військкоматів чергують наряди поліції.
Разом із тим, за даними джерел "Телеграфу" у правоохоронних органах, у військових і правоохоронців є певний план по кількості набору до армії після 18 травня. Але точна кількість мобілізованих — держтаємниця з огляду на безпекові моменти та чутливість теми.
Офіційно ні військові, ні поліція даних щодо поточної кількості мобілізованих і планів поповнення ЗСУ не надають. Відповідні запити "Телеграфу" на момент публікації залишилися без відповідей.
Зазначимо, згідно з постановою Кабміну №147 від 9 лютого 2024 року, ТЦК та СП дозволили працювати цілодобово.
Як повідомлялось, Верховна Рада 11 квітня 2024 року ухвалила новий закон про мобілізацію, тим самим запустивши старт не лише кампанії з власне мобілізації, а й змінивши правила військового обліку в Україні. Вже у суботу, 18 травня, ці правила стануть легальними.
Також "Телеграф" писав, що з 18 травня розширюватимуться повноваження співробітників поліції. Тепер вони зможуть перевіряти не лише паспорт та інші документи, що ідентифікують особу, а й військово-облікові. Також за зверненням територіальних центрів комплектації, органів СБУ або розвідувальних органів поліція братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.