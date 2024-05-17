День "Ч" вже завтра. Що відбувається у ТЦК Києва напередодні 18 травня (фото)

Зранку у районні військкомати — черги з військовозобов'язаних, від завтра підстрахувати військових готові будуть ЦНАПи

У Києві напередодні "Дня Ч", тобто 18 травня, коли вступить у силу новий закон про мобілізацію, у районні Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спостерігаються великі черги з людей мобілізаційного віку, повідомляє журналіст "Телеграфу".

Раніше стало відомо, що через підвищений ажіотаж від завтра столичні Центри з надання адмінпослуг (ЦНАП) прийматимуть військовозобов’язаних для оновлення даних. У Києві до системи підключили вже 300 адміністраторів.

Черга біля одного зі столичних ТЦК та СП

"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані. Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", — повідомила директорка департаменту Центру з надання адмінпослуг у Києві Наталія Шамрай в етері одного з телеканалів.

Біля ТЦК зранку сьогодні - ажіотаж

За її словами, військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

Як дізнався "Телеграф" у людей з черги до одного з районних ТЦК і СП, дехто "прийшов оновити свої дані цілком свідомо — бо того вимагає/вимагатиме закон, а у нас війна, від якої ніхто не сховається, адже служити прийдеться всім рано чи пізно".

В чергах і поряд стоять також дівчата та жінки

Поліція також чергує поряд

Дехто, схоже, прийшов оновлювати дані по повістці, "щоб не було проблем завтра, коли, як очікується, по місту посиляться перевірки".

Інколи в чергах можна помітити навіть дівчат і жінок, які або приходять підтримати своїх чоловіків, або теж стають на військовий облік у ТЦК.

Військовозобов'язані біля ТЦК та СП

Щоб уникнути провокацій біля ТЦК через велику кількість людей у чергах, поблизу військкоматів чергують наряди поліції.

Разом із тим, за даними джерел "Телеграфу" у правоохоронних органах, у військових і правоохоронців є певний план по кількості набору до армії після 18 травня. Але точна кількість мобілізованих — держтаємниця з огляду на безпекові моменти та чутливість теми.

Офіційно ні військові, ні поліція даних щодо поточної кількості мобілізованих і планів поповнення ЗСУ не надають. Відповідні запити "Телеграфу" на момент публікації залишилися без відповідей.

Зазначимо, згідно з постановою Кабміну №147 від 9 лютого 2024 року, ТЦК та СП дозволили працювати цілодобово.

Як повідомлялось, Верховна Рада 11 квітня 2024 року ухвалила новий закон про мобілізацію, тим самим запустивши старт не лише кампанії з власне мобілізації, а й змінивши правила військового обліку в Україні. Вже у суботу, 18 травня, ці правила стануть легальними.

Також "Телеграф" писав, що з 18 травня розширюватимуться повноваження співробітників поліції. Тепер вони зможуть перевіряти не лише паспорт та інші документи, що ідентифікують особу, а й військово-облікові. Також за зверненням територіальних центрів комплектації, органів СБУ або розвідувальних органів поліція братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.