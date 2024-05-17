Гендиректору великої української компанії не дають бронь від мобілізації: у соцмережі спалахнула суперечка

Група компаній може залишитися без керівника

Генеральному директорові найбільшої в Україні компанії з перероблення молока "Молочний альянс" не дають бронь від мобілізації. Про це стало відомо з коментаря під дописом про "економічне бронювання" співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Користувач Олександр Деркач написав, що компанії не вдається забронювати від мобілізації їхнього генерального директора. Також, він саркастично згадав про бронювання працівників "Glovo", яке хотіли впровадити нещодавно, проте скасували після суспільного резонансу.

"Ми не можемо забронювати генерального директора холдингу Молочний альянс, найбільшої компанії по переробці молока в Україні. Може якби ще піццу на велосипеді для Glovo розвозив після роботи, то якось би получилось. А так, ні", — написав чоловік.

Гороховський у коментарі відповів, що так не має бути.

У коментарях під дописом Гороховського почалися бурхливі суперечки. Одні люди не розуміють, чому в Україні досі не запрацювала модель "економічного бронювання", інші, навпаки, вважають такий хід несправедливим.

Зауважимо, що в Верховній Раді все-таки розглядають моделі економічного бронювання. Проте тема ця складна як для суспільства, так і для економіки.

"З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії", — зазначав член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія під час одного з брифінгів у парламенті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Цей проєкт закону дозволяє ув'язненим за нетяжкими статтями, за бажанням, укласти контракт із ЗСУ та отримати за це умовно-дострокове звільнення.