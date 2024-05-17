Загибель головної заручниці ХАМАСу: тіло дівчини нарешті знайшли ізраїльські військові

Дівчині було 22 роки

Ізраїльські військові під час операції у Секторі Газа знайшли тіло викраденої та вбитої німецької туристки Шані Лук, після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Останки вже пройшли процедуру впізнання.

Про це повідомив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі. За його словами, армія Ізраїлю виявила три тіла у Рафаху, серед яких була й Шані Лук.

"З сумом повідомляю, що минулої ночі сили Армії оборони Ізраїлю та Служби загальної безпеки визволили тіла наших заручників Шані Лук, Аміт Бускіли та Іцхака Гелернтера, які були взяті в заручники під час різанини ХАМАС 7 жовтня і були вбиті ХАМАС", — заявив він.

Шані Лук

Хагарі нагадав, що під час нападу терористів Лук, Бускіла та Геленртнер перебували на музичному фестивалі. Він проходив біля кордону з палестинським анклавом, саме там було вбито значну частину жертв тієї атаки.

Ізраїльський військовий додав, що усі троє були вбиті під час спроби залишити місце проведення фестивалю. Також бойовики ХАМАС забрали їхні тіла до Гази.

Наразі останки вже доставлені до Ізраїлю і пройшли процедуру впізнання.

Нагадаємо, що викрадена ХАМАС 22-річна громадянка Німеччини Шані Лук загинула у полоні. Її понівечили та викрали однією з перших під час нападу ХАМАС на Ізраїль. Пізніше стало відомо, що дівчина була обезголовлена. Пізніше батько загиблої спростував ці слова, заявивши, що озброєні терористи ХАМАС розстріляли автомобіль та вбили його доньку миттєво.

Раніше "Телеграф" писав, що армія Ізраїлю обстріляла один із районів міста Рафах на півдні Сектора Гази.