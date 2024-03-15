Не нужно даже выходить из дома: как быстро передать показатели счетчика света

У украинцев есть пять способов, чтобы передать данные дистанционно

Каждый месяц потребители обязаны передавать показатели счетчиков электроэнергии в установленные сроки — за два дня до конца месяца и в первые три дня нового месяца. Это необходимо, чтобы не образовывались долги за потребленный объем электричества.

Для удобства потребителей показатели можно передавать, даже не выходя из дома. Сделать это можно сразу несколькими способами, рассказал 24 канал.

Чтобы передавать показатели электроэнергии, сначала нужно определить, кто является регулятором. Данные об этом можно найти как в интернет по адресу проживания, так и на старых платежках.

Затем нужно выбрать способ, при помощи которого передавать показатели:

По телефону . Нужно узнать номер телефона компании-регулятора, позвонить и оператору сообщить актуальные данные.

. Нужно узнать номер телефона компании-регулятора, позвонить и оператору сообщить актуальные данные. По SMS . На специальный номер нужно отправить сообщение, с номером лицевого счета и актуальными показателями счетчика.

. На специальный номер нужно отправить сообщение, с номером лицевого счета и актуальными показателями счетчика. Через мессенджеры . Большинство энергокомпаний Украины имеют чат-боты, в которых можно сообщать показатели счетчиков. Как правило они функционируют на базе двух мессенджеров — Viber и Telegram, а также иногда в Facebook Messenger. Найти ссылку можно на сайте обслуживающих компаний.

. Большинство энергокомпаний Украины имеют чат-боты, в которых можно сообщать показатели счетчиков. Как правило они функционируют на базе двух мессенджеров — Viber и Telegram, а также иногда в Facebook Messenger. Найти ссылку можно на сайте обслуживающих компаний. Через личный кабинет на сайте ДТЭК или YASNO, если домохозяйство обслуживается этими компаниями.

на сайте ДТЭК или YASNO, если домохозяйство обслуживается этими компаниями. Через мобильное приложение "Приват24" или другой мобильный интернет-банкинг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно передавать показатели счетчика газа. Украинцам "Нафтогаз" дал подробную инструкцию.