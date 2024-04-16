З 1 травня в Україні підвищать тариф на воду: хто платитиме більше

Однією з причин, через які тариф зросте, є підвищення цін на електроенергію

З 1 травня відбудуться зміни у тарифах для населення на водопостачання та водовідведення. За послуги споживачам доведеться платити більше. Однак це стосується лише мешканців Харківської області.

Підвищення цін стосуватиметься всіх споживачів, що мешкають у місті Люботин. Про це йдеться на офіційному сайті Люботинської міської ради.

Ті тарифи, які діють зараз, не відповідають їхній собівартості. До того ж підвищити ціни вирішили через значне зростання цін на електроенергію, яка є однією з основних складових тарифу.

Таким чином, послуги із централізованого водопостачання для побутових споживачів подорожчають на 21,6% — до 38,16 гривні за кубометр. Водночас для бюджетних організацій тариф зросте 7,1% — до 69,96 гривні за кубометр. Для інших споживачів – на 2,6% – до 90,48 гривні за кубометр.

Зазначається, що послуги з централізованого водовідведення стануть вищими на 16,5% — до 47,04 гривні за кубометр. Для бюджетних організацій – 6,4%, тобто 114,36 гривні за кубометр. Інші споживачі на 3,3% більше – 192,78 гривні за куб. Послуги з очищення стоків подорожчають на 2% — до 49,74 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міністерство енергетики справді його розглядає питання підвищення тарифів на електроенергію.