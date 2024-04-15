Дія фіксованого тарифу на газ закінчується: коли саме і що буде з платіжками українців

Дія тарифу закінчується вже цього місяця

В Україні добігає кінця дія фіксованого тарифу на газ для населення. І хоча поки що немає жодних натяків про можливе підвищення цін, дату закінчення дії тарифу важливо знати.

У компанії "Нафтогаз" розповіли, скільки ще діятиме фіксована ціна. Там нагадали, що зараз для клієнтів "Нафтогазу" діє фіксований тариф на блакитне паливо — 7,96 гривні за кубометр. Зазначається, що ця ціна буде актуальною до 30 квітня 2024 року.

"Нафтогаз України" представляє єдиний тарифний план "Фіксований", ціною 7.96 грн за 1 м3, який діє до кінця квітня 2024 року. Згідно з тарифом, Ви проводите оплату за фактичне споживання газу, передаючи показники лічильників кожного місяця, та сплачуєте за фіксованою ціною 7.96 грн", — йдеться у повідомленні.

Важливо уточнити, що зараз в Україні діє мораторій, який забороняє переглядати тарифи на деякі комунальні послуги, зокрема на газ. І поки ніяких натяків про можливе скасування мораторію від уряду не надходило. Більше, згідно з джерелами ЗМІ в уряді, у влади зараз немає планів підвищувати тарифи на блакитне паливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які комунальні послуги подорожчають із травня та на скільки.