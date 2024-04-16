Платіжку за світло потрібно зберігати три роки? У YASNO розвіяли міф та розповіли, як платити комуналку

Українцям розповіли, як просто та швидко сплатити комуналку за електрику

Після того, як споживачі передали показники лічильника за світло та сплатили комунальні послуги, зберігати паперові рахунки немає потреби. Більше того, українці взагалі можуть відмовитися від їх розсилки в поштові скриньки.

Про це розповіли у компанії YASNO. Українці можуть передавати показники лічильників, здійснювати оплату та отримувати квитанції в режимі онлайн.

У YASNO назвали міфом твердження про те, що паперові платіжки потрібно зберігати рік чи навіть три.

"Вам достатньо електронної квитанції про оплату за електроенергію, яку ви завжди можете переглянути у своєму особистому кабінеті YASNO та скачати (якщо вам дійсно важливо мати копії платіжок)", — зазначили у компанії.

Онлайн-квитанція має таку саму силу, як і паперова. Крім того, споживачі можуть відмовитися від паперової платіжки, яку приносять у поштову скриньку щомісяця. Суму до оплати за світло можна дивитися в онлайн-сервісах:

мобільний додаток ;

чат-бот у Viber та Telegram ;

особистому кабінеті на сайті (для споживачів Києва, Донецької та Дніпропетровської областей).

Також "Телеграф" розповідав про те, як часто треба перевіряти лічильники води. Українцям назвали терміни та пояснили, хто має за це платити.