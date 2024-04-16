Платежку за свет нужно хранить три года? В YASNO развеяли миф и рассказали, как платить коммуналку

Украинцам рассказали, как просто и быстро оплатить коммуналку за электричество

После того как потребители передали показатели счетчика за свет и оплатили коммунальные услуги, хранить бумажные счета нет нужды. Более того, украинцы и вовсе могут отказаться от их рассылки в почтовые ящики.

Об этом рассказали в компании YASNO. Украинцы могут передавать показатели счетчиков, совершать оплату и получать квитанции в режиме онлайн.

В YASNO назвали мифом утверждения о том, что бумажные платежки нужно хранить год или даже три.

"Вам достаточно электронной квитанции об оплате за электроэнергию, которую вы всегда можете просмотреть в своем личном кабинете YASNO и скачать (если вам действительно важно иметь копии платежек)", — отметили в компании.

Онлайн-квитанция имеет такую же силу, как и бумажная. Кроме того, потребители могут отказаться от бумажной платежки, которую приносят в почтовый ящик каждый месяц. Сумму к оплате за свет можно смотреть в онлайн-сервисах:

мобильное приложение;

чат-бот в Viber и Telegram;

личном кабинете на сайте (для потребителей Киева, Донецкой и Днепропетровской областей).

Также "Телеграф" рассказывал о том, как часто следует проверять счетчики воды. Украинцам назвали сроки и объяснили, кто должен за это платить.