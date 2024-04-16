Платежку за свет нужно хранить три года? В YASNO развеяли миф и рассказали, как платить коммуналку
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Украинцам рассказали, как просто и быстро оплатить коммуналку за электричество
После того как потребители передали показатели счетчика за свет и оплатили коммунальные услуги, хранить бумажные счета нет нужды. Более того, украинцы и вовсе могут отказаться от их рассылки в почтовые ящики.
Об этом рассказали в компании YASNO. Украинцы могут передавать показатели счетчиков, совершать оплату и получать квитанции в режиме онлайн.
В YASNO назвали мифом утверждения о том, что бумажные платежки нужно хранить год или даже три.
"Вам достаточно электронной квитанции об оплате за электроэнергию, которую вы всегда можете просмотреть в своем личном кабинете YASNO и скачать (если вам действительно важно иметь копии платежек)", — отметили в компании.
Онлайн-квитанция имеет такую же силу, как и бумажная. Кроме того, потребители могут отказаться от бумажной платежки, которую приносят в почтовый ящик каждый месяц. Сумму к оплате за свет можно смотреть в онлайн-сервисах:
- мобильное приложение;
- чат-бот в Viber и Telegram;
- личном кабинете на сайте (для потребителей Киева, Донецкой и Днепропетровской областей).
Также "Телеграф" рассказывал о том, как часто следует проверять счетчики воды. Украинцам назвали сроки и объяснили, кто должен за это платить.