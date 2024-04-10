Повірка лічильників води: як часто це робити та хто платитиме

Дізнатися дату наступної повірки можна у надавача послуг

Повірку лічильників води можуть проводити тільки уповноважені організації, наприклад стандартметрології областей та міст, або сторонні компанії. Робити це потрібно раз на чотири роки.

Повірка потрібна для того, щоб лічильник точно вимірював витрати води, також під час процедури визначається можливість подальшої експлуатації лічильника. Платити за це має власник вузла обліку. В оплату входять демонтаж, транспортування та монтаж лічильників. Все це покладається здебільшого на споживача, якщо немає інших умов у договорі про надання відповідних комунальних послуг.

Для лічильників води є два способи проведення метрологічної повірки:

коли прилад знімається

без демонтажу.

В першому випадку прилад розпломбовується, знімається, відноситься на повірку до спеціальної установи, де його перевіряють на стенді та промивають. Готується акт про повірку. Після цього процедуру проводять зворотному порядку — його привозять, встановлюють та накладають пломби. Ця процедура займає кілька днів. Менш тривала — усього 15-20 хвилин — процедура без демонтажу лічильника. Її спеціальний працівник здійснює за допомогою комп'ютерної переносної установки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які цифри на лічильнику електроенергії потрібно подавати. Важливо не помилитися, аби нарахування відбулися коректно.