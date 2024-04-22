Шашлички коштуватимуть дорого: в Україні перед Великоднем підскочили ціни на м’ясо

Деякі категорії подорожчали дуже помітно

В Україні напередодні Великодня спостерігається зростання цін на м’ясо всіх сортів. Найбільше додала в вартості курятина.

Про це йдеться в даних ресурсу Мінфін. З них випливає, що в середньому м’ясо в Україні подорожчало на 4,66% порівняно з березневими цінами.

Курятина

Найбільшим сюрпризом виявились ціни на м’ясо курки. Зокрема курячі стегна різко підскочили в ціні аж на 15,3% і досягли позначки 117,95 грн/кг.

Також подорожчала куряча гомілка, і хоч зростання виявилося значним, але не настільки різким, як у попередньому пункті — на 6,1% у середньому до 74,95 грн/кг.

Ціла куряча тушка коштуватиме українцям у середньому на 5,57% дорожче, ніж у березні. Тобто приблизно 75,25 грн за кг.

Найбільш несподівано повело себе куряче філе, яке всупереч тенденції подешевшало на цілих 9,35% до 152,63 грн/кг. Попри це, загальну картину це мало змінило і в середньому ціни на курятину піднялися на 7,34%.

Свинина

Загалом свинина за місяць піднялася незначно — лише на 2,33%. Хоча в деяких категоріях спостерігається суттєва зміна цін, на кшталт нашийка, що подорожчало на 7,27%, загалом ціни на цю категорію м’яса змінилися мало і склали:

Грудинка: 167,58 грн/кг.

Лопатка: 164,88 грн/кг.

Нашийок: 245,50 грн./кг.

Підчеревок: 159,63 грн/кг.

Ребра: 178,97 грн/кг.

Шашлик: 201,00 грн./кг.

Яловичина

Ціни на яловичину теж піднялися, проте не настільки критично, як із курятиною — у середньому на 4,3%.

Найбільше подорожчала яловичина гуляш – до 280,54 грн/кг. Ціна на ребра яловичі зросла незначно — на 2,62%, досягнувши 168,95 грн/кг.

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