Шашлычки обойдутся дорого: в Украине перед Пасхой подскочили цены на мясо

Некоторые категории подорожали очень заметно

В Украине накануне Пасхи наблюдается рост цен на мясо всех сортов. Больше всего прибавила в стоимости курятина.

Об этом говорится в данных ресурса Минфин. Из них следует, что в среднем мясо в Украине подорожало на 4,66% в сравнении с мартовскими ценами.

Курятина

Наибольшим сюрпризом оказались цены на мясо курицы. В частности куриные бедра резко подскочили в цене аж на 15,3% и достигли отметки в 117,95 грн/кг.

Также подорожала куриная голень, и хоть рост оказался значительным, но не настолько резким, как в предыдущем пункте — на 6,1% в среднем до 74,95 грн/кг.

Целая куриная тушка обойдется украинцам в среднем на 5,57% дороже, чем в марте. То есть примерно в 75,25 грн за кг.

Наиболее неожиданно себя повело куриное филе, которое вопреки тенденции подешевело на целых 9,35% до 152,63 грн/кг. Несмотря на это, общую картину это изменило мало и в среднем цены на курятину поднялись на 7,34%.

Свинина

В целом свинина за месяц поднялась незначительно — всего на 2,33%. Хотя в некоторых категориях наблюдается существенное изменение цен, вроде ошейка подорожавшего на 7,27%, в целом цены на эту категорию мяса изменились мало и составили:

Грудинка: 167,58 грн./кг.

Лопатка: 164,88 грн./кг.

Ошеек: 245,50 грн./кг.

Подчеревок: 159,63 грн./кг.

Ребра: 178,97 грн./кг.

Шашлык: 201,00 грн./кг.

Говядина

Цены на говядину тоже поднялись, однако не настолько критично, как с курятиной — в среднем на 4,3%.

Больше всего подорожала говядина гуляш — до 280,54 грн/кг. Цена на ребра говяжьи выросла незначительно — на 2,62%, достигнув 168,95 грн/кг.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, где в Киеве можно купить пасхальные куличи и сколько они стоят.