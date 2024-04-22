Шашлычки обойдутся дорого: в Украине перед Пасхой подскочили цены на мясо
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Некоторые категории подорожали очень заметно
В Украине накануне Пасхи наблюдается рост цен на мясо всех сортов. Больше всего прибавила в стоимости курятина.
Об этом говорится в данных ресурса Минфин. Из них следует, что в среднем мясо в Украине подорожало на 4,66% в сравнении с мартовскими ценами.
Курятина
Наибольшим сюрпризом оказались цены на мясо курицы. В частности куриные бедра резко подскочили в цене аж на 15,3% и достигли отметки в 117,95 грн/кг.
Также подорожала куриная голень, и хоть рост оказался значительным, но не настолько резким, как в предыдущем пункте — на 6,1% в среднем до 74,95 грн/кг.
Целая куриная тушка обойдется украинцам в среднем на 5,57% дороже, чем в марте. То есть примерно в 75,25 грн за кг.
Наиболее неожиданно себя повело куриное филе, которое вопреки тенденции подешевело на целых 9,35% до 152,63 грн/кг. Несмотря на это, общую картину это изменило мало и в среднем цены на курятину поднялись на 7,34%.
Свинина
В целом свинина за месяц поднялась незначительно — всего на 2,33%. Хотя в некоторых категориях наблюдается существенное изменение цен, вроде ошейка подорожавшего на 7,27%, в целом цены на эту категорию мяса изменились мало и составили:
- Грудинка: 167,58 грн./кг.
- Лопатка: 164,88 грн./кг.
- Ошеек: 245,50 грн./кг.
- Подчеревок: 159,63 грн./кг.
- Ребра: 178,97 грн./кг.
- Шашлык: 201,00 грн./кг.
Говядина
Цены на говядину тоже поднялись, однако не настолько критично, как с курятиной — в среднем на 4,3%.
Больше всего подорожала говядина гуляш — до 280,54 грн/кг. Цена на ребра говяжьи выросла незначительно — на 2,62%, достигнув 168,95 грн/кг.
Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, где в Киеве можно купить пасхальные куличи и сколько они стоят.