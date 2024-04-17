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За електроенергію платитимемо за європейськими цінами: на скільки та коли можуть підняти тариф на світло

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Тарифи на світло
Тарифи на світло. Фото Колаж "Телеграф"

Після нового підвищення тарифу побутові споживачі будуть змушені скорочувати споживання електрики

В Україні не за горами можуть підвищити тарифи на електроенергію. Цілком імовірно, що ціни для українців зростуть до рівня європейських.

Подорожчання може відбутись з 1 червня. Таким прогнозом ділиться засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко на своїй сторінці у facebook.

У Міненерго поки що не ухвалили остаточного рішення про запровадження нового тарифу на електроенергію для населення. Однак Олег Попенко наголошує, що у планах підвищення до 3,5 гривні за кВт/год.

Якщо відбудеться подорожчання до такого рівня, українці платитимуть за світло вже практично за європейськими цінами. Тариф 3,5 гривні – це вище чи нарівні з тарифами в Норвегії, Сербії, Угорщині.

"Але у всіх цих країнах середня зарплата у 2,5-3,5 раза, а в Норвегії в 10 разів більша, ніж в Україні", — зазначив експерт.

Олег Попенко додав, що на сьогодні українці можуть купити найменшу кількість кВт/год у Європі. За його словами, після нового підвищення тарифу побутові споживачі будуть змушені скорочувати споживання електрики, аби подужати платіжки.

За прогнозом експерта, подорожчання електроенергії в Україні може відбутися вже найближчим часом — з 1 червня.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 травня в Україні підвищать тариф на воду. Однією з причин, через які тариф зросте, є підвищення цін на електроенергію.

Теги:
#Електроенергія #Гроші #Тарифи #Світло