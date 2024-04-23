Фіксований тариф на газ добігає кінця: у Нафтогазі розповіли, чи планують підіймати вартість

Газ і надалі коштуватиме 7,96 грн за кубометр

Вже 30 квітня в Україні закінчується дія фіксованого тарифу на блакитне паливо від компанії "Нафтогаз". Вона запевнила, що ще на рік продовжила його дію.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Ціна тарифу "Фіксований" складає 7 грн 96 коп. за кубометр.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін", — йдеться у повідомлені.

Компанія додала, що діє в національних інтересах. Тому в умовах війни та складної ситуації в економіці готова підтримувати українців, і не буде підіймати тарифу для побутових споживачів.

"Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", – наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з тарифами на світло наприкінці весни, в уряді відповіли.