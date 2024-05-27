Залишилися лічені дні: водоканали нагадали, що треба зробити до кінця місяця

Настав час передавати показники

До кінця місяця залишаються лічені дні, тому українцям знову необхідно передавати показники лічильників води. При цьому дані необхідно передати навіть тим домогосподарствам, де ніхто не проживає.

Місцеві водоканали поспішають нагадати користувачам про те, що цю процедуру треба проводити з 25 числа до останнього робочого дня поточного місяця. У травні 2024 року такою буде 31 травня, яка потрапляє на п’ятницю.

"У перший робочий день наступного місяця наша Служба обліку та реалізації бере до уваги ці показники, щоб зробити коректне нарахування за послуги, які ви використали за минулий місяць", — нагадали у "Полтававодоканал".

Передавати показники можна або через особисті кабінети споживача або знайти інформаційне повідомлення в соцмережах вашого обласного водоканалу. Зазвичай постачальники надають кілька варіантів, якими це можна зробити.

Щоб зняти показники лічильника, зверніть увагу на циферблат пристрою. На ньому найчастіше записуються 8 цифр, проте три останні відокремлюють комою або виділяють іншим кольором. Це витрата води в літрах і записувати його не потрібно, оскільки дані передаються кубометрами.

Наприклад, якщо ваш лічильник показує значення 00987,654, передавати треба лише цифру 987, яка відображає використаний об’єм води в кубометрах. 654 у цьому випадку є споживанням води в літрах. Значення можна округляти, оскільки суттєвої ролі це не зіграє.

Знімати та передавати показники гарячої та холодної води треба окремо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як визначити, який лічильник відповідає за гарячу воду, а який — за холодну.